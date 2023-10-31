Коньков о 1-м месте «Лады»: «Можно провести аналогию с ХК МВД Знарка. Приятно, что не только высокие бюджеты решают»

Сергей Коньков считает лидерство «Лады» на Востоке позитивным явлением.

Команда под руководством набрала 35 очков в 27 играх Фонбет Чемпионата КХЛ и делит с «Динамо» лидерство в общей таблице лиги.

Тольяттинцы вернулись в КХЛ в этом сезоне.

«Ни один человек не готов был сказать, что Тольятти может рассчитывать на то, что есть сейчас. Для всех большой сюрприз. Думаю, и сам тренерский штаб вряд ли рассчитывал, что у них может быть такой результат. Отмечу работу Олега Браташа, который смог донести до ребят свои требования, привить надежную игру в обороне, и самое главное – действия в атаке. Многие игроки обрели второе дыхание, перезагрузились, почувствовали химию.

Сложно рассуждать, готова ли команда на роль лидера чемпионата. Надо планомерно готовиться к плей-офф, стараться брать максимум в каждой встрече, раз у них идет игра. Я очень рад за «Ладу», хотя в регулярке прошло всего два месяца.

Можно провести такую аналогию с ХК МВД Олега Знарка. Когда в свой последний год существования команда дошла до финала и уступила Кубок Гагарина «Ак Барсу». В межсезонье на базе этой команды строился чемпионский коллектив «Динамо».

Здесь похожая ситуация и приятно, что не только высокие бюджеты решают, а работа тренерского штаба, команды и менеджмента. Когда клуб работает как единый кулак и сражается за победу», – сказал двукратный обладатель Кубка Гагарина.

«Лада» кошмарит КХЛ, хотя 6 лет не играла в ней. Что за чудеса?