Коньков о 1-м месте «Лады»: «Можно провести аналогию с ХК МВД Знарка. Приятно, что не только высокие бюджеты решают»

Теги Лада Сергей Коньков Олег Браташ Олег Знарок КХЛ Динамо ХК МВД (до 2010) деньги Хоккей

Сергей Коньков считает лидерство «Лады» на Востоке позитивным явлением.

Команда под руководством Олега Браташа набрала 35 очков в 27 играх Фонбет Чемпионата КХЛ и делит с «Динамо» лидерство в общей таблице лиги.

Тольяттинцы вернулись в КХЛ в этом сезоне. 

«Ни один человек не готов был сказать, что Тольятти может рассчитывать на то, что есть сейчас. Для всех большой сюрприз. Думаю, и сам тренерский штаб вряд ли рассчитывал, что у них может быть такой результат. Отмечу работу Олега Браташа, который смог донести до ребят свои требования, привить надежную игру в обороне, и самое главное – действия в атаке. Многие игроки обрели второе дыхание, перезагрузились, почувствовали химию.

Сложно рассуждать, готова ли команда на роль лидера чемпионата. Надо планомерно готовиться к плей-офф, стараться брать максимум в каждой встрече, раз у них идет игра. Я очень рад за «Ладу», хотя в регулярке прошло всего два месяца.

Можно провести такую аналогию с ХК МВД Олега Знарка. Когда в свой последний год существования команда дошла до финала и уступила Кубок Гагарина «Ак Барсу». В межсезонье на базе этой команды строился чемпионский коллектив «Динамо».

Здесь похожая ситуация и приятно, что не только высокие бюджеты решают, а работа тренерского штаба, команды и менеджмента. Когда клуб работает как единый кулак и сражается за победу», – сказал двукратный обладатель Кубка Гагарина. 

«Лада» кошмарит КХЛ, хотя 6 лет не играла в ней. Что за чудеса?

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