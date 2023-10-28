Кудашов об игре «Динамо» в меньшинстве: «Подправляется этот элемент. Постепенно анализируем, находим пути исправления, разбираем соперника более тщательно»

Алексей Кудашов подвел итоги матча с «Салаватом Юлаевым» (2:1).

«Несмотря на небольшое количество забитых голов, моментов и интересностей сегодня в игре было достаточно. Тон игре задали болельщики, которые заполнили арену и вместе хором исполнили гимн, они держали азартную атмосферу на стадионе. Много большинства и меньшинства, что тут говорить.

Ключевым моментом для нас стало меньшинство, потому что огромное количество минут в нем провели, в то же время в нужный момент забили в большинстве.

Получилась сложная игра из-за того, что получались разные отрезки для игроков. Они могли четыре минуты сидеть, потом четыре минуты играть, а потом снова сидеть. Приблизительно вот так рвано все было. Нашли пути к победе, как сейчас говорится, поэтому довольны сегодняшней игрой.

Что сегодня правильного сделали в меньшинстве, хотя до матча шли на 21-м месте в лиге? Все правильно делаем и работаем, подправляется этот элемент, но иногда не все сразу получается. Постепенно анализируем, находим пути исправления, где-то меняем игроков, разбираем соперника более тщательно. Друг под друга все подстраиваются, поэтому ищем пути нейтрализации», – сказал главный тренер « » .