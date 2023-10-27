Андрей Свечников сыграет против «Сан-Хосе». Это будет его первая игра в сезоне после операции на колене
Андрей Свечников сыграет в НХЛ впервые после операции на колене.
Нападающий «Каролины» примет участие в матче против «Сан-Хосе». Это будет его первая игра в сезоне НХЛ.
Матч состоится 28 октября. Начало – в 02:00 по московскому времени.
Напомним, Андрей Свечников получил повреждение крестообразной связки в марте и пропустил остаток сезона-2022/23. В июле он перенес операцию на колене.
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