Андрей Свечников сыграет против «Сан-Хосе». Это будет его первая игра в сезоне после операции на колене

Андрей Свечников сыграет в НХЛ впервые после операции на колене.

Нападающий «Каролины» примет участие в матче против «Сан-Хосе». Это будет его первая игра в сезоне НХЛ.

Матч состоится 28 октября. Начало – в 02:00 по московскому времени.

Напомним, получил повреждение крестообразной связки в марте и пропустил остаток сезона-2022/23. В июле он перенес операцию на колене.