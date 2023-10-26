«Вашингтон» ушел с последнего места на Востоке. Там теперь «Питтсбург»

Теги Питтсбург Вашингтон Сан-Хосе НХЛ Хоккей

«Вашингтон» ушел с последнего места в таблице Восточной конференции НХЛ.

Это случилось после того, как «Кэпиталс» обыграли «Нью-Джерси» (6:4). С 5 очками в 6 матчах «Вашингтон» занимает 15-ю, предпоследнюю строчку.

Таким образом, на последнее место опустился «Питтсбург», набравший 4 балла в 6 играх.

Худшая команда лиги – «Сан-Хосе» из Западной конференции, на счету которого 1 очко в 6 матчах.

Таблица НХЛ

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50 комментариев

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Evgeny Trifonov
продолжение легендарной дуэли.
+150
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+148
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Den_94
Прокачал Карллсон Питтсбург
+94
-3
+91
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curdboy
Как только Петухов выкатил восторженную статью о Питтсбурге, так сразу он и завалился)) Надеюсь, Никита о Тампе ничего восторженного не будет писать)))
+75
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+75
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Fanático
Ответ Den_94
Прокачал Карллсон Питтсбург
Карлссон чeрная мeтка для франшизы. Он до основания разрушает любую команду в которой оказывается и сваливает. Оттава - Сан-Хосе. Теперь очередь Питтсбурга...
+30
-3
+27
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hockeyrussia
Мы с Тамарой ходим парой. Что во второй раунд, что на дно
+25
-1
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ЭЮЯ
Ответ Den_94
Прокачал Карллсон Питтсбург
Смех смехом, а нам глубины в защите явно не хватает после потери Орлова. Где там расмусы всякие, Алексеев все ещё не тянет уровень НХЛ.. Это проблема номер один в сезоне.
+24
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+24
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encaro_one
Овечкин пост сдал, Кросби с Малкиным приняли.
+25
-2
+23
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Hivaga22
Ови и Кросби - как Шерлок и Мориарти: на дно водопада только вместе)
+23
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Shast
Ответ ЭЮЯ
Смех смехом, а нам глубины в защите явно не хватает после потери Орлова. Где там расмусы всякие, Алексеев все ещё не тянет уровень НХЛ.. Это проблема номер один в сезоне.
Орлов в Каролине зажигает, минус 11 за 7 матчей. Нашёл свою команду
+19
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Михаил Опякин
Старики-разбойники
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Einfach Safari
противостояние Ови-Кросби вышло на новый уровень
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sk0208827
контингент на спортсе конечно прикольный, сначала смеются над Петуховым что он после трёх матчей уже сделал прогноз на весь сезон, потом после 6 матчей сами делают прогноз на целый сезон .🤣
+18
-4
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Артем Зырянов
Ответ Кино Музыка
Может быть совпадение, но Кэпс посыпались после ухода Орлова.
Кэпс посыпались после травмы Карлсона и возвращения прошлой зимой Бэкстрема и Уилсона.
+13
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Максим Столбов
Бились за Кубок Стенли, теперь можно и за первый номер драфта посоперничать.
+14
-2
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Politruk
Вашингтон за 2 период пропускает 4 шайбы, чудом не пропускает пятую и на зубах вытаскивает третий период. Молодцы. Вратарь, конечно, божил в третьем периоде.
+11
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Дмитрий Травницкий
не все Карлсоны одинаково полезны и не у всех есть пропеллер.😁.А если серьёзно, то Питсбург решил усилить старую гвардию звездой, а Вашингтон решил сыграть на внутренних резервах( хотя и подписал старичков -травматов на всякий случай) . В конце сезона посмотрим кто выбрал правильный путь. А пока наслаждаемся игрой постаревших, но не утративших своё мастерство звёзд.
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Pink Floyd1276
Ответ curdboy
Как только Петухов выкатил восторженную статью о Питтсбурге, так сразу он и завалился)) Надеюсь, Никита о Тампе ничего восторженного не будет писать)))
Тот еще эксперт.
+7
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Einfach Safari
Ответ Fanático
Карлссон чeрная мeтка для франшизы. Он до основания разрушает любую команду в которой оказывается и сваливает. Оттава - Сан-Хосе. Теперь очередь Питтсбурга...
у Дюшена список пошире будет)
+5
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SCHENN
Бились с "Питтсбургом" внизу. Потом в середине. Потом наверху. Потом вновь в середине. И теперь опять внизу.

Чем не класико хоккейный?)
+6
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curdboy
Ответ Politruk
Вашингтон за 2 период пропускает 4 шайбы, чудом не пропускает пятую и на зубах вытаскивает третий период. Молодцы. Вратарь, конечно, божил в третьем периоде.
это не вратарь, это ворота)))
+5
-1
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Кефтеме
Ответ Hivaga22
Ови и Кросби - как Шерлок и Мориарти: на дно водопада только вместе)
Малкин - наверное доктор Ватсон , хотя он ни куда не падал)
+4
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TX
Голос Салли уже не слышен в раздевалке, нужна новая метла.
+3
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as.73
Ну и матч был...
_______ бЭкстрем
_____ манТа
______стрОум

___кунецоВ
____ макмАйкл
_______ миЛано
____овечкИн
___ шепарД
__________ Оши
_______карЛсон
+4
-1
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ovi1000
Ответ Кино Музыка
Может быть совпадение, но Кэпс посыпались после ухода Орлова.
в первой же игре без орлова они пропустили 7 в первые в сезоне.
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ak80
Ответ Кино Музыка
Может быть совпадение, но Кэпс посыпались после ухода Орлова.
Они и с Орловым были очень плохи. Пока и Орлов неубедителен, так что да, совпадение
+3
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