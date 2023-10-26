«Вашингтон» ушел с последнего места на Востоке. Там теперь «Питтсбург»

«Вашингтон» ушел с последнего места в таблице Восточной конференции НХЛ.

Это случилось после того, как «Кэпиталс» обыграли «Нью-Джерси» (6:4). С 5 очками в 6 матчах « » занимает 15-ю, предпоследнюю строчку.

Таким образом, на последнее место опустился « », набравший 4 балла в 6 играх.

Худшая команда лиги – «Сан-Хосе» из Западной конференции, на счету которого 1 очко в 6 матчах.

Таблица НХЛ