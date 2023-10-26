«Вашингтон» ушел с последнего места на Востоке. Там теперь «Питтсбург»
«Вашингтон» ушел с последнего места в таблице Восточной конференции НХЛ.
Это случилось после того, как «Кэпиталс» обыграли «Нью-Джерси» (6:4). С 5 очками в 6 матчах «Вашингтон» занимает 15-ю, предпоследнюю строчку.
Таким образом, на последнее место опустился «Питтсбург», набравший 4 балла в 6 играх.
Худшая команда лиги – «Сан-Хосе» из Западной конференции, на счету которого 1 очко в 6 матчах.
Чем не класико хоккейный?)
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