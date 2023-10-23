КХЛ. СКА в гостях у «Локомотива», московское «Динамо» примет «Ладу»

Теги Локомотив Лада Нефтехимик СКА Трактор результаты матчей КХЛ Динамо Хоккей

СКА сыграет в гостях с «Локомотивом» в Фонбет Чемпионате КХЛ.

«Нефтехимик» примет «Трактор», московское «Динамо» – «Ладу».

Фонбет Чемпионат КХЛ

Нефтехимик – Трактор
Дата проведения
23 октября, 19.00, «Нефтехим-Арена»
Онлайн матча Видео

Локомотив – СКА
Дата проведения
23 октября, 19.00, «Арена-2000»
Онлайн матча Видео

Динамо Москва – Лада
Дата проведения
23 октября, 19.30, «ВТБ-Арена»
Онлайн матча Видео

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. 

Таблица Фонбет Чемпионата КХЛ

Статистика Фонбет Чемпионата КХЛ

5 комментариев

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Люблю Марго Робби
Классика 90-х и начала 2000, за Ладу, вперёд Тольятти
+4
-1
+3
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Александр Трофимов
За Локомотив, Удачи и Победы.
+3
-1
+2
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Crenk
Поддержим Локомотив
+1
0
+1
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ILO. 28 april
За Ярославль.
0
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Человек_Легенда
Судя по питерскому матчу, тут тоже ничего хорошего не будет)
Можно смело ставить на то, что после 20 игр будет 10 поражений, потому что в системе, для стабильной работы, нужен идеальный баланс.
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