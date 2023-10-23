КХЛ. СКА в гостях у «Локомотива», московское «Динамо» примет «Ладу»
СКА сыграет в гостях с «Локомотивом» в Фонбет Чемпионате КХЛ.
«Нефтехимик» примет «Трактор», московское «Динамо» – «Ладу».
Фонбет Чемпионат КХЛ
- Дата проведения
- 23 октября, 19.00, «Нефтехим-Арена»
- Дата проведения
- 23 октября, 19.00, «Арена-2000»
- Дата проведения
- 23 октября, 19.30, «ВТБ-Арена»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Можно смело ставить на то, что после 20 игр будет 10 поражений, потому что в системе, для стабильной работы, нужен идеальный баланс.