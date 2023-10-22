«Вегас» начал сезон с 6 побед подряд, установив новый рекорд НХЛ для действующих чемпионов

Теги Кубок Стэнли НХЛ рекорды Вегас Брюс Кэссиди Хоккей

«Вегас» начал сезон НХЛ с 6 побед подряд, установив новый рекорд для чемпионов.

«Голден Найтс» обыграли «Чикаго» (5:3) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

До этого действующий обладатель Кубка Стэнли одержал победы над «Виннипегом», «Далласом», «Анахаймом», «Сан-Хосе» и «Сиэтлом».

Клуб установил новый рекорд по числу побед со старта сезона для действующих чемпионов.

Прошлый рекорд (5 побед подряд) был установлен оригинальной «Оттавой» в сезоне-1920/21 и повторен «Эдмонтоном» в сезоне-1985/86.

С 12 очками в 6 играх «Вегас» идет на 1-м месте в Тихоокеанском дивизионе и общей таблице лиги.

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2 комментария

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Maxim Shumov
Да они просто подсмотрели систему у одного великого трэнера
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-1
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Юрий Безуглый
Вполне можно и до 8 побед доходить, там Филадельфия и ещё раз Чикаго. Потом уже Кингз, на них большой шанс будет погореть
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+1
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