«Вегас» начал сезон с 6 побед подряд, установив новый рекорд НХЛ для действующих чемпионов

«Вегас» начал сезон НХЛ с 6 побед подряд, установив новый рекорд для чемпионов.

«Голден Найтс» обыграли «Чикаго» (5:3) в матче регулярного чемпионата .

До этого действующий обладатель Кубка Стэнли одержал победы над «Виннипегом», «Далласом», «Анахаймом», «Сан-Хосе» и «Сиэтлом».

Клуб установил новый рекорд по числу побед со старта сезона для действующих чемпионов.

Прошлый рекорд (5 побед подряд) был установлен оригинальной «Оттавой» в сезоне-1920/21 и повторен «Эдмонтоном» в сезоне-1985/86.

С 12 очками в 6 играх « » идет на 1-м месте в Тихоокеанском дивизионе и общей таблице лиги.