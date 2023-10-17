Где смотреть Авангард – Салават Юлаев, во сколько прямая трансляция матча, КХЛ — Континентальная хоккейная лига 26 октября
В четверг, 26 октября, сыграют Авангард и Салават Юлаев в рамках КХЛ – Континентальной Хоккейной Лиги.
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- Игра пройдет на стадионе «G-Drive Арена».
- Встречу будут в прямом эфире показывать канал KHL Prime и сервис Кинопоиск HD.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Авангард – Салават Юлаев
- Начало матча запланировано на 16:30 по московскому времени.
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