Украинский хоккеист Лялька об игре в России: «Захожу к тренерам и вижу 5-летний контракт в команду КХЛ. Мне сказали, что надо взять российский паспорт и порвать свой»
Украинский игрок рассказал, что в России ему предлагали порвать свой паспорт.
– С какими проблемами ты столкнулся, когда играл в России? Я знаю, что тебя хотели заставить взять российское гражданство.
– Да, мне было 18 лет. Я уже видел на столе свой российский паспорт, но я не давал согласие. Была банальная тренировка, перед ней захожу к тренерам и вижу, что лежит паспорт и 5-летний контракт в команду КХЛ. Такой достаточно нормальный контракт.
Мне говорят: «Это может быть твой контракт, но тебе надо взять этот паспорт». Я был вообще не готов к такому. Но был еще один нюанс: надо, чтобы у меня было только российское гражданство. Я говорю: «Да нет, ребята. Такого не будет». На этом история закончилась.
Мне вообще уже было страшно, что сейчас будет. Честно говоря, в 18 лет ты понимаешь, но не до конца. Я не до конца понимал, что вообще происходит, чего от меня хотят и почему я должен рвать свой паспорт. Это уже очень настораживает, и слава богу, что я сразу отказался брать российский паспорт, и на этом все закончилось.
Да, в КХЛ я не играл, но сегодня я об этом не жалею, – передает украинская Tribuna.com слова Виталия Ляльки, поигравшего за «Кристалл» Бердск и «Сокол» Красноярск.
сезон вхл 15/16
сокол красноярск, 37 матчей, 5+4, -5 полезность, 13:14 айстайм
ну верим конечно, че еще сказать, зачем же ему врать?
Пропаганда у всех одинаковая