Украинский хоккеист Лялька об игре в России: «Захожу к тренерам и вижу 5-летний контракт в команду КХЛ. Мне сказали, что надо взять российский паспорт и порвать свой»

Теги КХЛ ВХЛ Сокол Красноярск Кристалл Бердск Виталий Лялька Политика натурализация Хоккей

Украинский игрок рассказал, что в России ему предлагали порвать свой паспорт.

– С какими проблемами ты столкнулся, когда играл в России? Я знаю, что тебя хотели заставить взять российское гражданство.

– Да, мне было 18 лет. Я уже видел на столе свой российский паспорт, но я не давал согласие. Была банальная тренировка, перед ней захожу к тренерам и вижу, что лежит паспорт и 5-летний контракт в команду КХЛ. Такой достаточно нормальный контракт.

Мне говорят: «Это может быть твой контракт, но тебе надо взять этот паспорт». Я был вообще не готов к такому. Но был еще один нюанс: надо, чтобы у меня было только российское гражданство. Я говорю: «Да нет, ребята. Такого не будет». На этом история закончилась.

Мне вообще уже было страшно, что сейчас будет. Честно говоря, в 18 лет ты понимаешь, но не до конца. Я не до конца понимал, что вообще происходит, чего от меня хотят и почему я должен рвать свой паспорт. Это уже очень настораживает, и слава богу, что я сразу отказался брать российский паспорт, и на этом все закончилось.

Да, в КХЛ я не играл, но сегодня я об этом не жалею, – передает украинская Tribuna.com слова Виталия Ляльки, поигравшего за «Кристалл» Бердск и «Сокол» Красноярск.

14 комментариев

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Георгий Волков
Ну да, 9 очков и -5 за сезон, это не на 5 лет контракт в КХЛ, это на 10
+24
-2
+22
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4ndzhkv
Украинский хоккеист сейчас звучит как анекдот.
+18
-4
+14
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AYAYA
>контракт на 5 лет в кхл

сезон вхл 15/16

сокол красноярск, 37 матчей, 5+4, -5 полезность, 13:14 айстайм

ну верим конечно, че еще сказать, зачем же ему врать?
+8
-1
+7
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Angryslon
Виталя, не надо "ля-ля"!
+4
0
+4
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БУРЧАЛКИН
А потім, синку, мене розстріляли...
+5
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kikalisters1488
Мжа... упала низко планка вранья. Хотя бы написал что кхл уровень укр чемпа или литвы.
+4
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+3
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HockeyMan
Это прям показательная статья для тех, кто думает что только в России врут.
Пропаганда у всех одинаковая
+4
-1
+3
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Доктор Броманталь
Из какой страны сейчас пишет этот «патриот» ?
+4
-2
+2
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Pertinax Gandi
Надеюсь, он нашёл себя в других ведущих лигах Европы или Северной Америки.
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-2
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Ми Ша
Жаль что всё так получилось. Ненависть и злоба на долгие годы. Только неумные развязывают войны
+3
-2
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gukmamop
Настало время восхитительных историй
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havoc3
Спортс, это вы новость про сбежавших морекопателей компенсируете? Не тянет.,,
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havoc3
Ээх, чего не скажешь что б в водители леопардоы не хзписали.
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Эд..19
Ответ Pertinax Gandi
Надеюсь, он нашёл себя в других ведущих лигах Европы или Северной Америки.
Не нашёл. После ВХЛ играл за ХК «Донбасс» (Дружковка) в УХЛ (5,5 сезонов). В прошлом сезоне был капитаном ХК «Кременчук». Пару лет назад провёл полсезона в Словакии, играя за ХК «Прешов» (16 очков в 30 матчах), не прижился, вернулся в незалежную.
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