Где смотреть Металлург Мг – Авангард, во сколько прямая трансляция матча, КХЛ — Континентальная хоккейная лига 22 октября
В воскресенье, 22 октября, сыграют Металлург Мг и Авангард в рамках КХЛ – Континентальной Хоккейной Лиги.
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- Игра пройдет на стадионе «Арена-Металлург».
- Встречу будет в прямом эфире показывать канал KHL Prime.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Металлург Мг – Авангард
- Начало матча запланировано на 14:30 по московскому времени.
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