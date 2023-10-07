«С перелетами и у ЦСКА со СКА появятся проблемы, может быть». Форвард «Динамо» Джиошвили о перекрестном плей-офф
Максим Джиошвили считает, что у СКА и ЦСКА могут быть проблемы во 2-м раунде .
В этом сезоне в Фонбет Чемпионате КХЛ предусмотрен перекрестный плей-офф. Команды с Запада и Востока встретятся уже во втором раунде.
С 2010 по 2023 годы они встречались только в финальной серии.
«Думаю, что у команды появляется шанс. ЦСКА и СКА в последнее время второй раунд никому не отдавали, а сейчас с перелетами может быть и у них появятся какие‑то проблемы. Посмотрим. Не говорю, что станет легче или тяжелее.
До второго раунда доходят команды, которые уже сложились и хорошо шли по сезону. Должно стать интереснее, болельщики увидят новые противостояния», – считает форвард «Динамо».
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