«С перелетами и у ЦСКА со СКА появятся проблемы, может быть». Форвард «Динамо» Джиошвили о перекрестном плей-офф

Максим Джиошвили считает, что у СКА и ЦСКА могут быть проблемы во 2-м раунде .

В этом сезоне в Фонбет Чемпионате КХЛ предусмотрен перекрестный плей-офф. Команды с Запада и Востока встретятся уже во втором раунде.

С 2010 по 2023 годы они встречались только в финальной серии.

«Думаю, что у команды появляется шанс. и СКА в последнее время второй раунд никому не отдавали, а сейчас с перелетами может быть и у них появятся какие‑то проблемы. Посмотрим. Не говорю, что станет легче или тяжелее.

До второго раунда доходят команды, которые уже сложились и хорошо шли по сезону. Должно стать интереснее, болельщики увидят новые противостояния», – считает форвард « ».