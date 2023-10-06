«Вегас» победил «Колорадо» (4:3 после 0:3) в выставочном матче. Дорофеев забил и стал 2-й звездой

Теги выставочные матчи Колорадо НХЛ Вегас Валерий Ничушкин Александр Георгиев Павел Дорофеев Пол Коттер Хоккей

«Вегас» победил «Колорадо» (4:3) в выставочном матче, отыгравшись с 0:3.

«Голден Найтс» ликвидировали отставание в 3 шайбы и выиграли в основное время. Победную шайбу на 59-й минуте забросил форвард Пол Коттер, ставший 1-й звездой.

Форвард «рыцарей» Павел Дорофеев стал автором второй шайбы своей команды в матче и был признан 2-й звездой. 

Один из голов «Эвеланш» на счету форварда Валерия Ничушкина. Вратарь «Колорадо» Александр Георгиев отразил 22 броска из 26. 

 

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