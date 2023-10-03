Заварухин об удалении за неправильную замену вратаря в овертайме: «Моя ошибка. Я крикнул Голышеву меняться, раньше времени поменяли голкипера»

Николай Заварухин прокомментировал победу в матче с «Амуром» (2:1 Б).

«Тяжелое начало, знали, что «Амур» будет играть активно – зная Андрея Алексеевича [ ] и то, что он знает наших игроков. Тяжело выходили из-под прессинга двумя игроками, медленно принимали решения.

Здорово, что перестроились, особенно в третьем периоде, стали больше владеть шайбой, угрожать воротам, не бросали по закруглению, имели хорошие моменты. Здорово, что вырвали матч.

Не был ли похож матч на игру с «Адмиралом»? Не скажу, что напомнил. « » больше играл в прессинг первый период. С другой стороны, у Зборовского был неплохой момент с пятака во втором периоде, были моменты, но не хватает бросков. Все команды плотно обороняются, не дают бросать с пятака, нам сейчас тяжело эти голы даются. Будем работать на тренировках.

Удаление за смену вратаря в овертайме? Моя ошибка, раньше времени поменяли вратаря, я крикнул Толе Голышеву меняться, и раньше времени поменялись», – сказал главный тренер « » .