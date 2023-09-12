Хишир о «Нью-Джерси»: «Ожидания от команды будут более высокими, соперники будут готовы к нам. Примем вызов с радостью»

Нико Хишир сказал, что «Нью-Джерси» готов к другому отношению от соперников.

В прошлом сезоне команда впервые с 2018 года сыграла в плей-офф и впервые с 2012 года выиграла кубковую серию, выбив «Рейнджерс» в первом раунде.

«Прошлый сезон не повлияет на новый. Мы должны фокусироваться на настоящем. Мы понимаем, что ожидания от команды будут более высокими. Но мы и хотим этого, если стремимся оказаться на вершине.

Мы хотим снова добраться до той точки, где завершили прошлый сезон, и сделать еще один шаг. Для нас важно не смотреть слишком далеко вперед.

Соперники будут готовы к нам. Безусловно, это вызов. И мы примем его с радостью», – сказал капитан «Девилс».