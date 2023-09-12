Хишир о «Нью-Джерси»: «Ожидания от команды будут более высокими, соперники будут готовы к нам. Примем вызов с радостью»

Теги Нью-Джерси НХЛ Нико Хишир Хоккей

Нико Хишир сказал, что «Нью-Джерси» готов к другому отношению от соперников.

В прошлом сезоне команда впервые с 2018 года сыграла в плей-офф и впервые с 2012 года выиграла кубковую серию, выбив «Рейнджерс» в первом раунде. 

«Прошлый сезон не повлияет на новый. Мы должны фокусироваться на настоящем. Мы понимаем, что ожидания от команды будут более высокими. Но мы и хотим этого, если стремимся оказаться на вершине. 

Мы хотим снова добраться до той точки, где завершили прошлый сезон, и сделать еще один шаг. Для нас важно не смотреть слишком далеко вперед. 

Соперники будут готовы к нам. Безусловно, это вызов. И мы примем его с радостью», – сказал капитан «Девилс». 

 

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий