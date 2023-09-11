Мэтисон назначен помощником капитана «Монреаля». Год назад защитник перешел из «Питтсбурга»

Майк Мэтисон стал помощником капитана «Монреаля».

Руководство канадского клуба приняло решение, что 29-летний защитник станет ассистентом капитана «Канадиенс» .

Форвард Брендан Галлахер также продолжит выполнять роль помощника капитана команды.

присоединился к «Монреалю» в 2022 году в результате обмена из «Питтсбурга».

В прошлом сезоне хоккеист провел 48 матчей в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 34 (8+26) балла за результативность.