Мэтисон назначен помощником капитана «Монреаля». Год назад защитник перешел из «Питтсбурга»

Теги Монреаль НХЛ Майк Мэтисон Брендан Галлахер Ник Сузуки Хоккей

Майк Мэтисон стал помощником капитана «Монреаля».

Руководство канадского клуба приняло решение, что 29-летний защитник станет ассистентом капитана «Канадиенс» Ника Сузуки.

Форвард Брендан Галлахер также продолжит выполнять роль помощника капитана команды.

Майк Мэтисон присоединился к «Монреалю» в 2022 году в результате обмена из «Питтсбурга».

В прошлом сезоне хоккеист провел 48 матчей в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 34 (8+26) балла за результативность.

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