Мэтисон назначен помощником капитана «Монреаля». Год назад защитник перешел из «Питтсбурга»
Майк Мэтисон стал помощником капитана «Монреаля».
Руководство канадского клуба приняло решение, что 29-летний защитник станет ассистентом капитана «Канадиенс» Ника Сузуки.
Форвард Брендан Галлахер также продолжит выполнять роль помощника капитана команды.
Майк Мэтисон присоединился к «Монреалю» в 2022 году в результате обмена из «Питтсбурга».
В прошлом сезоне хоккеист провел 48 матчей в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 34 (8+26) балла за результативность.
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