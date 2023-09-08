«Витязь» сообщил о гибели в зоне СВО тренера хоккейной школы. Чемпионат округа Подольск назовут в его честь

Детский тренер подольской хоккейной школы погиб в зоне СВО.

«Безмерная утрата – в зоне проведения специальной военной операции погиб детский тренер подольской хоккейной школы Дмитрий Тараев. Приносим свои соболезнования семье и родным!

Светлая память о мужестве и добром характере нашего товарища будет жить в сердцах всегда.

Ежегодный Открытый чемпионат Городского округа Подольск будет носить его имя, команды проведут сезон в траурных повязках», – говорится в заявлении «Витязя».