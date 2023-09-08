И. о. министра спорта Запорожской области: «ФХР помогает с приобретением инвентаря, поступили транши на 2,5 млн рублей. Она первой с «большой земли» откликнулась на просьбу»

ФХР выделила 2,5 млн рублей на закупку инвентаря для игроков Запорожской области.

Об этом сообщил исполняющий обязанности министра физической культуры и спорта Запорожской области Константин Зайцев.

Ледовый дворец в Мелитополе был введен в строй в конце 2021 года.

«Мы работаем год и дети пока довольно сложно идут в хоккей. И есть проблемы с кадрами, работает один тренер. Николай Алексеевич Ларин – бывший хоккеист и он занимается практически без выходных. Он фанат своего дела и если бы все тренеры были такими, то мы, наверное, везде шли бы на пять шагов впереди.

Этот вид спорта у нас совсем не был развит, а сейчас занимается около 60 ребятишек. Федерация хоккея России помогает нам с приобретением инвентаря, нам поступили два транша на сумму 2,5 миллиона рублей. Наши ребята полностью обеспечены инвентарем, и еще есть и определенный запас на несколько лет.

Федерация хоккея России была первой организацией с «большой земли», которая откликнулась на нашу просьбу о помощи. В ФХР нас сразу спросили, что именно нам нужно. И потом мы все необходимое получили.

Губернатор Запорожской области Евгений Витальевич Балицкий очень помогает нам в поездках для хоккеистов в возрасте 40 лет и старше. А также при его поддержке детская команда провела 10-дневные сборы», – рассказал Зайцев.