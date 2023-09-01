Где смотреть Трактор – Автомобилист, во сколько прямая трансляция матча, КХЛ — Континентальная хоккейная лига 16 сентября
В субботу, 16 сентября, сыграют Трактор и Автомобилист в рамках КХЛ – Континентальной Хоккейной Лиги.
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- Игра пройдет на стадионе «Арена-Трактор им. Валерия Белоусова».
- Встречу будет в прямом эфире показывать канал KHL Prime.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Трактор – Автомобилист
- Начало матча запланировано на 14:30 по московскому времени.
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