Агент Пашнина из СКА о переподписании контрактов: «От перестановки мест слагаемых сумма не меняется. Если сумма не становится меньше – относимся нормально»

Теги СКА КХЛ Михаил Пашнин Александр Черных Хоккей

Агент Александр Черных прокомментировал изменение контрактов в КХЛ.

– Сейчас активно обсуждается тема переподписания контрактов. Например, ваш клиент Михаил Пашнин заключил соглашение со СКА на новых условиях. Как вы, агенты, к этому относитесь?

– От перестановки мест слагаемых сумма не меняется.

Если сумма не становится меньше, то относимся нормально. Например, часть денег с текущего сезона можно перенести на следующий.

– То есть игроки идут навстречу клубу?

– Наше агентство всегда идет навстречу, если это не затрагивает интерес игроков, – сказал агент Александр Черных.

Ранее сообщалось, что Пашнин получит 27 миллионов рублей в сезоне-2023/24 вместо 45, предусмотренных по предыдущему соглашению.

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3 комментария

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Clemento
На этот сезон решили проблему, а как в следующем будут решать? Эту разницу в конверте получит?
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yulay
Ответ Clemento
На этот сезон решили проблему, а как в следующем будут решать? Эту разницу в конверте получит?
на следующий год его отдадут в Сочи, который с ним расторгнет контракт.
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