Агент Пашнина из СКА о переподписании контрактов: «От перестановки мест слагаемых сумма не меняется. Если сумма не становится меньше – относимся нормально»
Агент Александр Черных прокомментировал изменение контрактов в КХЛ.
– Сейчас активно обсуждается тема переподписания контрактов. Например, ваш клиент Михаил Пашнин заключил соглашение со СКА на новых условиях. Как вы, агенты, к этому относитесь?
– От перестановки мест слагаемых сумма не меняется.
Если сумма не становится меньше, то относимся нормально. Например, часть денег с текущего сезона можно перенести на следующий.
– То есть игроки идут навстречу клубу?
– Наше агентство всегда идет навстречу, если это не затрагивает интерес игроков, – сказал агент Александр Черных.
Ранее сообщалось, что Пашнин получит 27 миллионов рублей в сезоне-2023/24 вместо 45, предусмотренных по предыдущему соглашению.
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