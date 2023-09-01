Агент Пашнина из СКА о переподписании контрактов: «От перестановки мест слагаемых сумма не меняется. Если сумма не становится меньше – относимся нормально»

Агент Александр Черных прокомментировал изменение контрактов в КХЛ.

– Сейчас активно обсуждается тема переподписания контрактов. Например, ваш клиент заключил соглашение со на новых условиях. Как вы, агенты, к этому относитесь?

– От перестановки мест слагаемых сумма не меняется.

Если сумма не становится меньше, то относимся нормально. Например, часть денег с текущего сезона можно перенести на следующий.

– То есть игроки идут навстречу клубу?

– Наше агентство всегда идет навстречу, если это не затрагивает интерес игроков, – сказал агент .

Ранее сообщалось, что Пашнин получит 27 миллионов рублей в сезоне-2023/24 вместо 45, предусмотренных по предыдущему соглашению.