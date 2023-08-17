Педан и Пашнин получат 27 млн в сезоне-2023/24 вместо 45 по предыдущему контракту. Зарплата Никишина понизилась с 50 до 35 млн, Хайруллина – на такую же сумму («СЭ»)

Теги СКА Михаил Пашнин Андрей Педан Марат Хайруллин Спорт-Экспресс Александр Никишин Хоккей

Стало известно, как СКА будет понижать зарплаты некоторым игрокам.

«Как стало известно «СЭ», ряд игроков СКА переподпишут контракты с клубом с понижением зарплаты на текущий сезон. Компенсироваться оно будет либо бонусами, либо повышением в следующие годы.

Так, защитники Андрей Педан и Михаил Пашнин получат за чемпионат-2023/24 27 миллионов вместо 45, предусмотренных по предыдущему соглашению. При этом оба игрока продлили контракты еще на сезон, за который Пашнин заработает 55 миллионов, а Педан – 60.

Зарплата защитника Александра Никишина понизилась с 50 до 35 миллионов за счет увеличения бонусной части, а Марата Хайруллина – на такую же сумму благодаря будущему повышению.

В сезоне-2024/25 новый капитан команды заработает 55 миллионов вместо 50, в сезоне-2025/26 – 60 вместо 50», – говорится в сообщении «Спорт-Экспресса». 

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19 комментариев

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Dmitry Shapaev
лучшему защитнику снижают зарплату? не перестаю удивляться кхл
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Амфитрион
Ну как же интересно все развивается. По сути, остались последние шаги, после которых можно будет не делать эту дурацкую ширму для всякого быдла, а спокойно отстегивать игрокам в конвертах. Уверен, родня подскажет Роману как это делается.
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Алексей Тарлыков
Ответ Hola Hola
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Это просто смешно, ждём ещё подписания Гальченюка на 20 млн в год
+7
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Rio (BLR)
Да дайте уже жозе марино цацку!
Такое позорище. И кто-то называет это потолком зарплат?)
Пылесосом вытянуть лучшую молодежь - мало.
Фарм клуб в лиге - мало.
15 помощников - мало.
ЗП в конверте - тоже мало будет?
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Danny Vigneault
Ой, лучше бы ротенберг потолок просто поднял, чем клоунаду такую устраивать
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Персональные данные Номер 67327384
Потешные полки Ротана I
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йозе марино
позор всея кхл..
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Amnesiac
Ответ Dmitry Shapaev
лучшему защитнику снижают зарплату? не перестаю удивляться кхл
вернут в конверте в два раза больше
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Белый офицер
Какой же Роман Ротан крутой! Лучшего защитника КХЛ переподписывает на меньшую ЗП вау!!!!!!!!
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Dr Gonzo
Ответ Why always me?!
Не одобряю Ротенберга. Но чисто для факта Ак Барс после обмена Шипачева и Войнова провернул такую же схему с уменьшением суммы, которая компенсировалась дополнительным годом контракта. Так что Ротен здесь ничего нового не изобрёл.
Не сравнивайте абсолютно разные вещи. Не нужно оправдывать один из самых наглых обходов регламента в истории КХЛ, притягивая за уши абсолютно другой эпизод. Во-первых, Шипачев и Войнов СМЕНИЛИ команду. При переходе подписание нового контракта стандартная практика. Во-вторых, сумма их контрактов была незначительно снижена, но зато был увеличен их срок. Причем если увеличение срока контракта для ветерана логично предполагает понижение зарплаты, то для молодых игроков совсем наоборот. В-третьих, Динамо не скрывало, что не собирается сохранять их в команде по причине высоких зарплат (поэтому их отдали бесплатно), так что если бы они не согласились на условия Ак Барса их контракты с высокой вероятностью были бы выкуплены и тогда они могли потерять больше денег. Большого спроса на них не было, оба уже далеко не молоды, для них продление с небольшим понижением и переход в клуб с чемпионскими амбициями, который в отличие от Динамо никогда никого не кидал по зарплате абсолютно логичный выбор. Никакого нарушения регламента или даже читерства здесь и близко нет.
Вы серьезно это сравниваете с ситуацией, когда лучший защитник КХЛ и вингер проведший отличный сезон, оба сравнительно молоды и должны еще прогрессировать, оба полностью отрабатывали свои контракты, а то и вовсе заслуживали повышения (уж Никишин так точно) вдруг ни с того ни сего идут на понижение зарплаты?
35 лямов лучшему защитнику лиги это просто плевок в лицо всем остальным клубам. Я не знаю как определеннее можно было бы сказать, я СКА, у меня неограниченный админресурс, плевать я хотел и на потолок, и на все правила, и на вас всех вместе взятых. Никто не поверит, что Никишин будет получать 35. Никто.
А ваше передергивание очень мерзкое. Даже хуже обычной лжи. Ничего общего между контрактами Шипы и Войнова и Никишина и Хайруллина нет.
Ну и для понимания, зарплата Войнова 65, Шипачева 75. Никишин и Хайруллин ЯКОБЫ суммарно в этом сезоне получат 65. При этом первые получили эти контракты после того, как их предыдущий клуб от них отказался, а вторые получат эти смешные по их меркам зарплаты после блестящего, абсолютно прорывного для них сезона. Вам реально хватит наглости не увидеть здесь разницу?
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Bartez1986
все генменджеры НХЛ: а чо, так можно, да?
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цэсемьэр
часть зарплаты перекочевала в конверты, а подобострастные эксперты уже устали в ладоши хлопать восхваляя гений ромкиного менеджмента
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цэсемьэр
Ответ Rio (BLR)
Да дайте уже жозе марино цацку! Такое позорище. И кто-то называет это потолком зарплат?) Пылесосом вытянуть лучшую молодежь - мало. Фарм клуб в лиге - мало. 15 помощников - мало. ЗП в конверте - тоже мало будет?
осталось судьям занести
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Dr Gonzo
Это просто позор. Введение потолка было отличной идеей, которая действительно хорошо работала. Но одному мальчику надоело проигрывать и играть хотя бы по подобию правил (хотя о каких правилах можно говорить применительно к клубу, у которого в лиге есть несколько фармов и который скупает почти всю молодежь, которая не подпадает под потолок?). Теперь даже подобие приличий решили не соблюдать.
Прошлый сезон получился отличным, но это межсезонье самое омерзительное в истории лиги. Спасибо Игорь, спасибо Роман. В отсутствие международных стартов было не менее интересно наблюдать за внутренними лигами, но вы сделали все, чтобы окончательно угробить лучшую из них. Браво.
Теперь можно сказать, что никаких правил, никаких регламентов, никаких меморандумов, никаких норм в КХЛ вообще не существует. Только беспредел.
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цэсемьэр
Ответ Why always me?!
Не одобряю Ротенберга. Но чисто для факта Ак Барс после обмена Шипачева и Войнова провернул такую же схему с уменьшением суммы, которая компенсировалась дополнительным годом контракта. Так что Ротен здесь ничего нового не изобрёл.
зачем Никишину ещё один год в болоте? зачем вообще кому-то нужен ещё один год, если он в порядке?
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Dima Lopatin
Стыд и срам
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Hola Hola
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