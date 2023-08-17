Педан и Пашнин получат 27 млн в сезоне-2023/24 вместо 45 по предыдущему контракту. Зарплата Никишина понизилась с 50 до 35 млн, Хайруллина – на такую же сумму («СЭ»)

Стало известно, как СКА будет понижать зарплаты некоторым игрокам.

«Как стало известно «СЭ», ряд игроков СКА переподпишут контракты с клубом с понижением зарплаты на текущий сезон. Компенсироваться оно будет либо бонусами, либо повышением в следующие годы.

Так, защитники Андрей Педан и Михаил Пашнин получат за чемпионат-2023/24 27 миллионов вместо 45, предусмотренных по предыдущему соглашению. При этом оба игрока продлили контракты еще на сезон, за который Пашнин заработает 55 миллионов, а Педан – 60.

Зарплата защитника Александра Никишина понизилась с 50 до 35 миллионов за счет увеличения бонусной части, а Марата Хайруллина – на такую же сумму благодаря будущему повышению.

В сезоне-2024/25 новый капитан команды заработает 55 миллионов вместо 50, в сезоне-2025/26 – 60 вместо 50», – говорится в сообщении «Спорт-Экспресса».