Педан и Пашнин получат 27 млн в сезоне-2023/24 вместо 45 по предыдущему контракту. Зарплата Никишина понизилась с 50 до 35 млн, Хайруллина – на такую же сумму («СЭ»)
Стало известно, как СКА будет понижать зарплаты некоторым игрокам.
«Как стало известно «СЭ», ряд игроков СКА переподпишут контракты с клубом с понижением зарплаты на текущий сезон. Компенсироваться оно будет либо бонусами, либо повышением в следующие годы.
Так, защитники Андрей Педан и Михаил Пашнин получат за чемпионат-2023/24 27 миллионов вместо 45, предусмотренных по предыдущему соглашению. При этом оба игрока продлили контракты еще на сезон, за который Пашнин заработает 55 миллионов, а Педан – 60.
Зарплата защитника Александра Никишина понизилась с 50 до 35 миллионов за счет увеличения бонусной части, а Марата Хайруллина – на такую же сумму благодаря будущему повышению.
В сезоне-2024/25 новый капитан команды заработает 55 миллионов вместо 50, в сезоне-2025/26 – 60 вместо 50», – говорится в сообщении «Спорт-Экспресса».
Такое позорище. И кто-то называет это потолком зарплат?)
Пылесосом вытянуть лучшую молодежь - мало.
Фарм клуб в лиге - мало.
15 помощников - мало.
ЗП в конверте - тоже мало будет?
Вы серьезно это сравниваете с ситуацией, когда лучший защитник КХЛ и вингер проведший отличный сезон, оба сравнительно молоды и должны еще прогрессировать, оба полностью отрабатывали свои контракты, а то и вовсе заслуживали повышения (уж Никишин так точно) вдруг ни с того ни сего идут на понижение зарплаты?
35 лямов лучшему защитнику лиги это просто плевок в лицо всем остальным клубам. Я не знаю как определеннее можно было бы сказать, я СКА, у меня неограниченный админресурс, плевать я хотел и на потолок, и на все правила, и на вас всех вместе взятых. Никто не поверит, что Никишин будет получать 35. Никто.
А ваше передергивание очень мерзкое. Даже хуже обычной лжи. Ничего общего между контрактами Шипы и Войнова и Никишина и Хайруллина нет.
Ну и для понимания, зарплата Войнова 65, Шипачева 75. Никишин и Хайруллин ЯКОБЫ суммарно в этом сезоне получат 65. При этом первые получили эти контракты после того, как их предыдущий клуб от них отказался, а вторые получат эти смешные по их меркам зарплаты после блестящего, абсолютно прорывного для них сезона. Вам реально хватит наглости не увидеть здесь разницу?
Прошлый сезон получился отличным, но это межсезонье самое омерзительное в истории лиги. Спасибо Игорь, спасибо Роман. В отсутствие международных стартов было не менее интересно наблюдать за внутренними лигами, но вы сделали все, чтобы окончательно угробить лучшую из них. Браво.
Теперь можно сказать, что никаких правил, никаких регламентов, никаких меморандумов, никаких норм в КХЛ вообще не существует. Только беспредел.