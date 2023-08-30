Джорди Бенн пройдет просмотр в «Далласе». Он уже играл за «Старс» с братом Джейми

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Защитник Джорди Бенн пройдет просмотр в «Далласе».

36-летний защитник приедет в тренировочный лагерь «Старс» в сентябре. 

Старший брат капитана техасцев Джейми Бенна уже выступал в системе клуба с 2010 по 2017 годы. 

В минувшем сезоне он провел 12 матчей в регулярном чемпионате НХЛ за «Торонто», набрав 2 (1+1) очка. В 23 матчах АХЛ за «Торонто Марлис» на его счету 6 (2+4) баллов, в 7 играх плей-офф – 3 (0+3) очка. 

Всего в НХЛ Бенн провел 607 матчей и набрал 137 (26+111) очков при 244 минутах штрафа. В Кубке Стэнли – 23 игры и 4 (0+4) балла.  

Зарплата игрока по однолетнему контракту с «Лифс» составляла 750 тысяч долларов. 

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