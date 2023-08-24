Вайсфельд о деле Федотова: «Загадка, почему ФХР вообще решила обратиться в ИИХФ. Казалось, ЦСКА и «Филадельфия» уладят вопрос между собой. «Флайерс» Иван сейчас не нужен»

Леонид Вайсфельд озадачен тем, что ЦСКА сам не договорился насчет Ивана Федотова.

«Для меня в данной ситуации загадка, почему ФХР вообще решила обратиться в ИИХФ. Я был сильно удивлен.

Казалось, ЦСКА и «Филадельфия» уладят вопрос между собой. При этом «Флайерс» Иван сейчас не нужен: у них куча вратарей, и даже Алексей Колосов отправился в аренду.

В моем понимании армейцы имели возможность связаться с коллегами из-за океана и спокойно все обсудить. Они этого делать не стали. В таком случае, наверное, у них есть какие-то аргументы», – сказал экс-генменеджер клубов КХЛ.

Ранее ИИХФ объявила, что контракт с «Филадельфией» в НХЛ действителен на сезон-2023/24, а соглашение с является нарушением трансферного регламента ИИХФ, и отстранила вратаря на 4 месяца. При этом на дисквалификация Федотова не распространяется. ЦСКА на год запретили международные трансферы.

Клуб подал апелляцию на решение Международной федерации.

Президент ЦСКА Игорь Есмантович заявил, что Федотов начнет играть за клуб в Фонбет Чемпионате КХЛ с 1 сентября.