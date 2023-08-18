Урну с прахом Хоу принесли на празднование победы в Кубке Стэнли директора «Вегаса» по скаутингу

Урну с прахом Горди Хоу принесли на празднование победы «Вегаса» в Кубке Стэнли.

В среду трофей провел часть дня в Гластонбери, штат Коннектикут, с директором «Голден Найтс» по скаутским операциям Китом Веронези.

По этому случаю Марти Хоу принес урну с прахом своего отца на празднование в дом родителей Кита, «чтобы Горди смог еще раз приблизиться к Кубку Стэнли».

Горди Хоу четыре раза выигрывал в составе «Детройта».

Отмечается, что его имени больше нет на трофее. Кольцо, на котором было выгравировано имя , было заменено на новое в сентябре 2018 года.

Горди Хоу умер 10 июня 2016 года в возрасте 88 лет. После этого было изготовлено пять небольших урн с его прахом. Одна из них была захоронена у подножия статуи Хоу в городе Саскатун.

Фото было предоставлено Марти Хоу для NHL.com