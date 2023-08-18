Урну с прахом Хоу принесли на празднование победы в Кубке Стэнли директора «Вегаса» по скаутингу

Теги Кубок Стэнли фото НХЛ Горди Хоу Вегас Хоккей

Урну с прахом Горди Хоу принесли на празднование победы «Вегаса» в Кубке Стэнли.

В среду трофей провел часть дня в Гластонбери, штат Коннектикут, с директором «Голден Найтс» по скаутским операциям Китом Веронези.

По этому случаю Марти Хоу принес урну с прахом своего отца на празднование в дом родителей Кита, «чтобы Горди смог еще раз приблизиться к Кубку Стэнли».

Горди Хоу четыре раза выигрывал Кубок Стэнли в составе «Детройта».

Отмечается, что его имени больше нет на трофее. Кольцо, на котором было выгравировано имя Горди Хоу, было заменено на новое в сентябре 2018 года.

Горди Хоу умер 10 июня 2016 года в возрасте 88 лет. После этого было изготовлено пять небольших урн с его прахом. Одна из них была захоронена у подножия статуи Хоу в городе Саскатун.

 

Фото было предоставлено Марти Хоу для NHL.com

Материалы по теме

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Дмитрий
Хорошо, что кремация, а то могли гроб притащить
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Wayne Gretzky 99
Ответ PRICE
"Отмечается, что его имени больше нет на трофее. Кольцо, на котором было выгравировано имя Горди Хоу, было заменено на новое в сентябре 2018 года" А вот тут косяк организаторов конечно же...не понимаю как может не быть имени такого великого который 4 раза поднимал этот кубок ?! С каждым годом получается будут стираться имена кто когда то брал этот кубок. Организаторам нужно подумать над этим вопросом, по мне этот кубок теряет историческую ценность. Не могу представить в будущем что не будет на кубке таких имён как Гретцки, Овечкин и других великих игроков
Смирись, у бездуховных англосаксов так.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий