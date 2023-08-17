Атюшов о матче «Металлурга» и «Рейнджерс» в 2008-м: «Никакой пропасти не обнаружил»

Теги Металлург Мг Рейнджерс Виталий Атюшов НХЛ КХЛ Хоккей

Виталий Атюшов вспомнил матч «Металлурга» и «Рейнджерс» в 2008 году.

Напомним, «Металлург» уступил в Берне на Кубке Виктории «Рейнджерс» со счетом 3:4.

– Матч «Магнитки» с «Нью-Йорк Рейнджерс» не поштанул ваших намерений? Удостоверились, что могли бы играть на таком уровне или наоборот поняли, что не тянете?

– Никакой пропасти между нами я не обнаружил. Конкретно тот матч был обоюдоострый, мы играли прилично, создали достаточно моментов. Бросилось в глаза, что там много мастеровитых игроков. Против них тяжело было играть. Но и мы не были мальчиками для битья!

– Они играли на полную катушку? Воспринимали ли американцы Кубок Виктории как серьёзный матч?

– Думаю, да. Этот матч не был для «Рейнджерс» проходным. Как защитник скажу, что в обороне нам было тяжеловато, – сказал экс-защитник «Металлурга».

3 комментария

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Болельщик МГ
Маленьких хорошую передачу сделал в конце матча
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Maxim Shumov
Ну тут еще можно отметить перелёт НХЛовцев в Европу из СА + не думаю, что у НЙР была дикая мотивация для победы
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Max Kochetkov
"не поштанул" (с) красиво, словарный запас пополнен..
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