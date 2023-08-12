Каменский нормально относится к натурализации: «Такой шаг делается осознанно. Не думаю, что лимит в этом играет роль»

Теги Сборная России по хоккею Валерий Каменский КХЛ лимит на легионеров Р-Спорт Хоккей

Валерий Каменский заявил, что нормально относится к натурализации легионеров.

Гражданство России уже получил Бреннан Менелл из «Динамо». Также такое желание выразили Брендан Лайпсик (СКА) и Кэмерон Ли («Амур»).

«У нас свободная страна. Если человек хочет получить российское гражданство, то почему бы и нет. Я нормально к этому отношусь. Получить гражданство в России не так легко.

Такой шаг делается осознанно. Я не думаю, что в этом играет роль лимит на легионеров в КХЛ. Мне не кажется верным соотносить моменты.

Принять гражданство, стать гражданином страны – куда более серьезный повод и решение, чем просто заниматься этим ради обхода лимита», – сказал олимпийский чемпион Валерий Каменский.

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