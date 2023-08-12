Тамбиев о стиле «Адмирала»: «Все говорили, что мы играем в скучный хоккей. Я прислушался – поменяли немного в пользу атаки»

Теги КХЛ Леонид Тамбиев правила Адмирал Спорт-Экспресс тактика Хоккей

Леонид Тамбиев сказал, что «Адмирал» будет играть в более атакующий хоккей.

– Как вы изменились после прошлого сезона?

– Поменяли направленность тренировочного процесса в пользу атаки. Все говорили, что «Адмирал» играет в скучный хоккей. Я прислушался – сейчас поменяли немного в пользу атаки, стало больше креативности. Я пересмотрел не один раз плей-офф и свои пресс-конференции. Не буду скрывать этого. Сделал выводы: где я ошибся, где правильно поступил.

– Что привело к изменениям в пользу атаки?

– Жизнь меняется, хоккей меняется. КХЛ меняется в сторону атаки. Мы не можем, как мне сказал один журналист, стоять на красной линии и ждать.

– Но это стереотип.

– Понимаете, я на стереотипы и мнения не обращаю внимания. Если не будешь идти в ногу со временем, то поезд уйдет. Все меняется. Во-первых, поменялись правила. Сейчас не только клюшку надо контролировать, но и руку. Будем ставить игру с учетом правил, которые расставляют другие приоритеты. Нельзя стоять на месте. Поезд уйдет сразу – не догонишь, – сказал главный тренер клуба из Владивостока. 

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2 комментария

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Андрей Янчук
Адмирал молодчики. Только в перед и только побед!
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Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
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