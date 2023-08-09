Тамбиев о том, попадет ли «Адмирал» в плей-офф: «Попадем, куда мы денемся! Я же сказал, что хотим выиграть Кубок Гагарина»

Теги КХЛ Кубок Гагарина Леонид Тамбиев Адмирал Хоккей

Леонид Тамбиев подтвердил намерение «Адмирала» выиграть Кубок Гагарина.

Главный тренер приморцев высказался после победы в Sochi Hockey Open.

«Попадем ли мы в плей-офф в следующем сезоне? Попадем, куда мы денемся! Я же сказал на пресс-конференции, что мы хотим выиграть Кубок Гагарина.

Честно говоря, я на задачи не обращаю внимания, есть планка требования к игрокам. Если мы будем хорошо готовы, будет и игра», – сказал Тамбиев.

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