Тамбиев о том, попадет ли «Адмирал» в плей-офф: «Попадем, куда мы денемся! Я же сказал, что хотим выиграть Кубок Гагарина»

Леонид Тамбиев подтвердил намерение «Адмирала» выиграть Кубок Гагарина.

Главный тренер приморцев высказался после победы в Sochi Hockey Open.

«Попадем ли мы в плей-офф в следующем сезоне? Попадем, куда мы денемся! Я же сказал на пресс-конференции, что мы хотим выиграть .

Честно говоря, я на задачи не обращаю внимания, есть планка требования к игрокам. Если мы будем хорошо готовы, будет и игра», – сказал .