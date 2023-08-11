Дер-Аргучинцев о Челябинске: «Увидел, что здесь намного лучше, чем я думал. Чувствую себя очень комфортно»

Теги Трактор КХЛ Семен Дер-Аргучинцев Хоккей

Семен Дер-Аргучинцев сказал, что Челябинск оказался лучше, чем ожидалось.

22-летний нападающий перешел в «Трактор» в межсезонье после двух сезонов в составе «Торонто Марлис» из АХЛ.

– Вы несколько лет играли в Торонто. Как вам Челябинск?

– Мне нравится. Когда играл за «Торпедо», не было возможности на выездной игре осмотреть город.

Но за эти дни увидел, что здесь намного лучше, чем я думал. Чувствую себя очень комфортно, несмотря на то, что к новым городам мне обычно нужно привыкать, – сказал Дер-Аргучинцев

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