Дер-Аргучинцев о Челябинске: «Увидел, что здесь намного лучше, чем я думал. Чувствую себя очень комфортно»
Семен Дер-Аргучинцев сказал, что Челябинск оказался лучше, чем ожидалось.
22-летний нападающий перешел в «Трактор» в межсезонье после двух сезонов в составе «Торонто Марлис» из АХЛ.
– Вы несколько лет играли в Торонто. Как вам Челябинск?
– Мне нравится. Когда играл за «Торпедо», не было возможности на выездной игре осмотреть город.
Но за эти дни увидел, что здесь намного лучше, чем я думал. Чувствую себя очень комфортно, несмотря на то, что к новым городам мне обычно нужно привыкать, – сказал Дер-Аргучинцев.
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