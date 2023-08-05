Михаил Воробьев подписал новый 2-летний контракт со СКА на улучшенных условиях (Metaratings)

Теги СКА КХЛ Михаил Воробьев Хоккей

Михаил Воробьев подписал новый 2-летний контракт со СКА на улучшенных условиях.

Об этом сообщает Metaratings.

В мае 26-летний игрок подписал контракт с клубом на 2 года. 

В минувшем сезоне Воробьев провел 59 матчей в Фонбет Чемпионате КХЛ и набрал 39 (13+26) очков при показателе полезности «+22».

В плей-офф на его счету 14 матчей и 6 (3+3) очков.

Ранее сообщалось, что нападающим интересуется «Авангард». 

Материалы по теме

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
А как же потолок? Или на Ска не распространяется?
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий