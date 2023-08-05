Михаил Воробьев подписал новый 2-летний контракт со СКА на улучшенных условиях (Metaratings)

Михаил Воробьев подписал новый 2-летний контракт со СКА на улучшенных условиях.

Об этом сообщает Metaratings.

В мае 26-летний игрок подписал контракт с клубом на 2 года.

В минувшем сезоне провел 59 матчей в Фонбет Чемпионате КХЛ и набрал 39 (13+26) очков при показателе полезности «+22».

В плей-офф на его счету 14 матчей и 6 (3+3) очков.

Ранее сообщалось, что нападающим интересуется «Авангард».