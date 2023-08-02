Уил о «Динамо»: «Понимаем, что сезон может получиться хорошим, трансферы добавляют уверенности. Сопин сделал работу, теперь время показывать результат»

Теги Алексей Сопин КХЛ Динамо Джордан Уил Хоккей

Джордан Уил считает, что «Динамо» может показать хороший результат в сезоне КХЛ.

В межсезонье в команду перешли защитник Игорь Ожиганов и нападающий Никита Гусев.

– У нас была хорошая команда в прошлом сезоне, но нам не повезло в плей-офф.

Сейчас к нам добавили новых важных игроков, трансферы команды добавляют всем уверенности и желания как можно лучше играть в новом сезоне и сделать свой путь в плей-офф как можно длиннее.

У нас уже было хорошее ядро команды, а новые игроки были лидерами своих команд, капитанам, ассистентами.

Это все важно. Мы понимаем, что новый сезон может получиться хорошим.

– Бреннан Менелл рассказал, что команде важно сыграть и за тренеров, чтобы не было лишних разговоров.

– Понимаете, тренеры, руководство и игроки должны быть единым целым, идти в одном направлении.

Все должны держаться вместе, если вы хотите выиграть чемпионата.

Сейчас (спортивный директор) Алексей Сопин сделал свою работу и сделал ее хорошо. Теперь время для нас показывать результат, – сказал нападающий московского «Динамо» Джордан Уил.

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