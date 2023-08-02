Уил о «Динамо»: «Понимаем, что сезон может получиться хорошим, трансферы добавляют уверенности. Сопин сделал работу, теперь время показывать результат»
Джордан Уил считает, что «Динамо» может показать хороший результат в сезоне КХЛ.
В межсезонье в команду перешли защитник Игорь Ожиганов и нападающий Никита Гусев.
– У нас была хорошая команда в прошлом сезоне, но нам не повезло в плей-офф.
Сейчас к нам добавили новых важных игроков, трансферы команды добавляют всем уверенности и желания как можно лучше играть в новом сезоне и сделать свой путь в плей-офф как можно длиннее.
У нас уже было хорошее ядро команды, а новые игроки были лидерами своих команд, капитанам, ассистентами.
Это все важно. Мы понимаем, что новый сезон может получиться хорошим.
– Бреннан Менелл рассказал, что команде важно сыграть и за тренеров, чтобы не было лишних разговоров.
– Понимаете, тренеры, руководство и игроки должны быть единым целым, идти в одном направлении.
Все должны держаться вместе, если вы хотите выиграть чемпионата.
Сейчас (спортивный директор) Алексей Сопин сделал свою работу и сделал ее хорошо. Теперь время для нас показывать результат, – сказал нападающий московского «Динамо» Джордан Уил.
Комментарии