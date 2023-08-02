Уил о «Динамо»: «Понимаем, что сезон может получиться хорошим, трансферы добавляют уверенности. Сопин сделал работу, теперь время показывать результат»

Джордан Уил считает, что «Динамо» может показать хороший результат в сезоне КХЛ.

В межсезонье в команду перешли защитник Игорь Ожиганов и нападающий Никита Гусев.

– У нас была хорошая команда в прошлом сезоне, но нам не повезло в плей-офф.

Сейчас к нам добавили новых важных игроков, трансферы команды добавляют всем уверенности и желания как можно лучше играть в новом сезоне и сделать свой путь в плей-офф как можно длиннее.

У нас уже было хорошее ядро команды, а новые игроки были лидерами своих команд, капитанам, ассистентами.

Это все важно. Мы понимаем, что новый сезон может получиться хорошим.

– Бреннан Менелл рассказал, что команде важно сыграть и за тренеров, чтобы не было лишних разговоров.

– Понимаете, тренеры, руководство и игроки должны быть единым целым, идти в одном направлении.

Все должны держаться вместе, если вы хотите выиграть чемпионата.

Сейчас (спортивный директор) сделал свою работу и сделал ее хорошо. Теперь время для нас показывать результат, – сказал нападающий московского « » .