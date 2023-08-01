Семья Вирц, владеющая «Чикаго», приобрела клуб USHL «Чикаго Стил».

Юниорская команда выступает в лиге с 2000 года и дважды выигрывала главный трофей – Кубок Кларка (2017, 2021).

Она проводит домашние матчи на арене Fox Valley Ice Arena в Женеве (штат Иллинойс), которая вмещает 3500 зрителей.

В прошлом сезоне за команду выступал канадский форвард Макклин Селебрини, считающийся одним из главных фаворитов драфта НХЛ-2024.

Ранее там играли Оуэн Пауэр (1-й номер драфта-2021) и Адам Фантилли (3-й номер драфта-2023).

«Приобретение «Стил» стало положительным моментом в очень трудную неделю для семьи Вирц из-за недавней кончины Роки Вирца.

Он глубоко заботился о развитии хоккея на всех уровнях и был бы рад этому событию», – сообщил финансовый директор группы «Вирц» Джим Инглиш.