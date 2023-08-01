Семья Вирц, владеющая «Чикаго», приобрела клуб USHL «Чикаго Стил»

Теги Чикаго бизнес НХЛ Роки Вирц USHL Чикаго Стил Оуэн Пауэр Адам Фантилли Макклин Селебрини Хоккей

Семья Вирц, владеющая «Чикаго», приобрела клуб USHL «Чикаго Стил».

Юниорская команда выступает в лиге с 2000 года и дважды выигрывала главный трофей – Кубок Кларка (2017, 2021).

Она проводит домашние матчи на арене Fox Valley Ice Arena в Женеве (штат Иллинойс), которая вмещает 3500 зрителей. 

В прошлом сезоне за команду выступал канадский форвард Макклин Селебрини, считающийся одним из главных фаворитов драфта НХЛ-2024.

Ранее там играли Оуэн Пауэр (1-й номер драфта-2021) и Адам Фантилли (3-й номер драфта-2023).

«Приобретение «Стил» стало положительным моментом в очень трудную неделю для семьи Вирц из-за недавней кончины Роки Вирца.

Он глубоко заботился о развитии хоккея на всех уровнях и был бы рад этому событию», – сообщил финансовый директор группы «Вирц» Джим Инглиш. 

 

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