Баррон подписал 2-летний контракт с «Виннипегом» с зарплатой 1,35 млн долларов, избежав арбитража

«Виннипег» и Морган Баррон подписали новый контракт.

24-летний нападающий продлил соглашение с клубом на два года.

Средняя зарплата канадца составит 1,35 миллиона долларов. Общая сумма сделки – 2,7 миллиона долларов.

Таким образом, стороны договорились до арбитража.

В прошлом сезоне Морган Баррон набрал 21 (8+13) балл за результативность при полезности «плюс 4» в 70 матчах регулярного чемпионата .

Всего в лиге форвард провел 102 игры и отметился 27 (11+16) очками.