Баррон подписал 2-летний контракт с «Виннипегом» с зарплатой 1,35 млн долларов, избежав арбитража
«Виннипег» и Морган Баррон подписали новый контракт.
24-летний нападающий продлил соглашение с клубом на два года.
Средняя зарплата канадца составит 1,35 миллиона долларов. Общая сумма сделки – 2,7 миллиона долларов.
Таким образом, стороны договорились до арбитража.
В прошлом сезоне Морган Баррон набрал 21 (8+13) балл за результативность при полезности «плюс 4» в 70 матчах регулярного чемпионата НХЛ.
Всего в лиге форвард провел 102 игры и отметился 27 (11+16) очками.
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