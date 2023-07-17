Баррон подписал 2-летний контракт с «Виннипегом» с зарплатой 1,35 млн долларов, избежав арбитража

Теги НХЛ Виннипег Морган Баррон Хоккей

«Виннипег» и Морган Баррон подписали новый контракт.

24-летний нападающий продлил соглашение с клубом на два года.

Средняя зарплата канадца составит 1,35 миллиона долларов. Общая сумма сделки – 2,7 миллиона долларов.

Таким образом, стороны договорились до арбитража.

В прошлом сезоне Морган Баррон набрал 21 (8+13) балл за результативность при полезности «плюс 4» в 70 матчах регулярного чемпионата НХЛ.

Всего в лиге форвард провел 102 игры и отметился 27 (11+16) очками.

1 комментарий

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fassakh
Отлично, на очереди виларди.
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