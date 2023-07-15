«Спартак» подписал защитника «Крыльев» Парамонова и продлил Липанова

Теги МХК Крылья Советов Спартак переходы КХЛ МХЛ Алексей Липанов Хоккей

«Спартак» объявил о переходе защитника Арсения Парамонова.

Красно-белые подписали с 21-летним игроком двусторонний контракт на один год.

В прошлом сезоне Парамонов стал лучшим бомбардиром молодежной команды «Крыльев Советов», набрав 33 (13+20) очка в 51 матче и дважды признавался лучшим защитником недели OLIMPBET Чемпионата МХЛ.

Ранее Парамонов также выступал за молодежку московского «Динамо», «Капитан» из Ступино и «Сахалинских Акул», всего на счету хоккеиста 53 (17+36) очка за 126 матчей в МХЛ

Кроме того, «Спартак» заключил новое однолетнее соглашение с нападающим Алексеем Липановым.

В прошлом сезоне 23-летний игрок дебютировал в КХЛ, проведя за москвичей 7 матчей. Также он набрал 14 (9+5) очков в 29 играх ВХЛ за «Химик».

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