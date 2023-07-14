Директор «Салавата»: «Для целостности и баланса состава нужен такой игрок, как Хафизуллин. Услышали от него огромное желание оказаться в клубе»
Спортивный директор «Салавата Юлаева» прокомментировал переход Динара Хафизуллина.
Команда из Башкортостана объявила о подписании контракта с 34-летним защитником.
«Нам для целостности состава и его баланса нужен был такой игрок, как Хафизуллин.
Тренерский штаб хорошо с ним знаком. Мы знаем его отношение к делу и уровень мастерства. Динар очень мотивирован сыграть за «Салават Юлаев».
При личном общении услышали от него огромное желание оказаться в нашем клубе.
Надеемся, что в этом сезоне Хафизуллин нам сильно поможет», – сказал спортивный директор «Салавата Юлаева» Василий Чижов.
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