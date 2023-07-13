«Сколько еще она будет задавать этот гребаный вопрос?». «Филадельфия» извинилась перед журналисткой за комментарий сотрудника клуба

«Филадельфия» принесла извинения журналистике из-за высказывания сотрудника клуба.

В социальных сетях было опубликовано интервью нападающего , в котором хоккеиста спросили о том, почему он решил подписать контракт с «Филадельфией», которая находится в состоянии перестройки.

В потоковой записи можно было услышать голос одного из сотрудников медиа-команды «Филадельфии», говорящий: «Сколько еще она будет задавать этот гребаный вопрос?».

Хэтэуэй продолжил отвечать на вопрос, не обратив на это внимание.

«От имени всей организации «Флайерс» я хочу принести наши извинения. Любое неуважение к журналистам совершенно недопустимо, особенно, когда они просто выполняют свою работу.

Мы обратились к репортеру и изданию лично, чтобы выразить сожаление.

Мы будем продолжать способствовать созданию атмосферы взаимного уважения при работе со СМИ», – сказал президент «Филадельфии» по хоккейным операциям Кит Джонс.