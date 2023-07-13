«Сколько еще она будет задавать этот гребаный вопрос?». «Филадельфия» извинилась перед журналисткой за комментарий сотрудника клуба

Теги Филадельфия НХЛ Кит Джонс Гарнет Хэтэуэй брань контент Хоккей

«Филадельфия» принесла извинения журналистике из-за высказывания сотрудника клуба.

В социальных сетях было опубликовано интервью нападающего Гарнета Хэтэуэя, в котором хоккеиста спросили о том, почему он решил подписать контракт с «Филадельфией», которая находится в состоянии перестройки.

В потоковой записи можно было услышать голос одного из сотрудников медиа-команды «Филадельфии», говорящий: «Сколько еще она будет задавать этот гребаный вопрос?».

Хэтэуэй продолжил отвечать на вопрос, не обратив на это внимание.

«От имени всей организации «Флайерс» я хочу принести наши извинения. Любое неуважение к журналистам совершенно недопустимо, особенно, когда они просто выполняют свою работу.

Мы обратились к репортеру и изданию лично, чтобы выразить сожаление.

Мы будем продолжать способствовать созданию атмосферы взаимного уважения при работе со СМИ», – сказал президент «Филадельфии» по хоккейным операциям Кит Джонс.

1 комментарий

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FLaers
Сколько ещё они будут перестраиваться?!
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