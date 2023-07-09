Агент Дементьев о Меморандуме КХЛ и НХЛ: «Это создаст проблему неконтролируемых переходов. Из-за потолка зарплат игроки могут шантажировать руководство»

Алексей Дементьев считает, что отсутствие Меморандума между КХЛ и НХЛ может создать много проблем.

«В настоящее время я жду официального пресс-релиза НХЛ по данной ситуации. В интервью Билла Дэйли было сказано, что Меморандума о взаимопонимании между лигами больше не существует.

Если это так, то это создает большое количество проблем из-за возможных неконтролируемых переходов игроков как из одной лиги, так и из другой.

Мне кажется, что менеджерам российских клубов станет сложнее работать с задрафтованными игроками или с теми, кто представляет интерес для команд НХЛ.

Предложение о переезде в Северную Америку на лучшие финансовые условия может стать существенным фактором для принятия решение игрока.

Из-за того, что в КХЛ есть потолок зарплат, ряд хоккеистов могут шантажировать руководство и их тяжело будет удержать.

Другим шагом может стать «охота на ведьм»: игрок может контактировать с клубом НХЛ или получить предложение, а в России виноватым сделают агента, который представляет его интересы здесь.

Чтобы согласовать и связать в единое целое все происходящее, нужна мудрость, компетентность и здравый смысл. Но, в первую очередь, ждем официальные пресс-релизы НХЛ и КХЛ по данной ситуации», – сказал агент Алексей Дементьев.