Агент Дементьев о Меморандуме КХЛ и НХЛ: «Это создаст проблему неконтролируемых переходов. Из-за потолка зарплат игроки могут шантажировать руководство»

Теги НХЛ КХЛ Алексей Дементьев Хоккей

Алексей Дементьев считает, что отсутствие Меморандума между КХЛ и НХЛ может создать много проблем.

«В настоящее время я жду официального пресс-релиза НХЛ по данной ситуации. В интервью Билла Дэйли было сказано, что Меморандума о взаимопонимании между лигами больше не существует.

Если это так, то это создает большое количество проблем из-за возможных неконтролируемых переходов игроков как из одной лиги, так и из другой.

Мне кажется, что менеджерам российских клубов станет сложнее работать с задрафтованными игроками или с теми, кто представляет интерес для команд НХЛ.

Предложение о переезде в Северную Америку на лучшие финансовые условия может стать существенным фактором для принятия решение игрока.

Из-за того, что в КХЛ есть потолок зарплат, ряд хоккеистов могут шантажировать руководство и их тяжело будет удержать.

Другим шагом может стать «охота на ведьм»: игрок может контактировать с клубом НХЛ или получить предложение, а в России виноватым сделают агента, который представляет его интересы здесь.

Чтобы согласовать и связать в единое целое все происходящее, нужна мудрость, компетентность и здравый смысл. Но, в первую очередь, ждем официальные пресс-релизы НХЛ и КХЛ по данной ситуации», – сказал агент Алексей Дементьев.

1 комментарий

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Антон Круть
Сейчас не то время, когда игроки могли шантажировать уездом в НХЛ.
Ты хоккеист высокого уровня ? - Езжай
Нет, так никто и не предложит место в самой сильной лиге
Огромных денег сейчас в КХЛ нет, в том числе из-за курса нет причин говорить о серьезной конкуренции по зарплатам
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