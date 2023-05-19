Задоров о календаре НХЛ: «Тупость полная. Раньше человек делал, а сейчас алгоритм»

Теги Калгари НХЛ КХЛ календарь Никита Задоров Хоккей

Никита Задоров выразил недовольство календарем НХЛ в сезоне-2022/23.

– Вы говорили, что у вас был плохой календарь, что трижды за месяц пришлось летать на Восток.

– Календарь был ужасным в этом году. Мы летали в Нью-Йорк, играли три матча, летели назад пять часов, плюс два часа разницы. Получалось, теряли семь часов. Играли дома, а потом опять на Восток, во Флориду.

Это все физически выбивало из колеи, никакого восстановления. Мы играли в Аризоне и Вегасе, потом вернулись домой на одну игру, а потом опять улетели, уже в Даллас, а потом в Лос-Анджелес.

Почему-то не могли объединить два выезда. Тупость полная. Раньше человек делал календарь, а сейчас алгоритм. И матчи в 8 часов вечера – смех. К третьему периоду уже засыпаешь.

– Расскажите это игрокам из Хабаровска и Владивостока.

– Ну, это КХЛ, – сказал защитник «Калгари» Задоров.

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7 комментариев

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Under
он может не в курсе, но настройки для алгоритма, включая сколько игр подряд дома и на выезде можно играть, таймзоны и так далее, люди делают
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dosatuy
Смотри Никитка потом не возьмут за такие слова в КХЛ когда из НХЛ метлой погонят.
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Александр Моисеев
во разговорился то. прям Ротенберг 2.0. Лучше бы играл как говорит-
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dosatuy
Ответ 5kywn5cddd
Не погонят, не переживай😂
Ты что юморист??? С чего мне за него переживать???
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Джон Мщузавсех
Цитаты гения. Но в целом-то он прав, бгг.
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Satyr_Diaz
Раньше люди считали деньги на счётах, а сейчас на калькуляторе. Тупость полная
Раньше скорость корабля измеряли веревкой с узлами, а сейчас спидометры, датчики всякие. Тупость полная
Раньше жили по 20-30 лет, а сейчас по 80. Тупость полная
0
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