Задоров о календаре НХЛ: «Тупость полная. Раньше человек делал, а сейчас алгоритм»

Никита Задоров выразил недовольство календарем НХЛ в сезоне-2022/23.

– Вы говорили, что у вас был плохой календарь, что трижды за месяц пришлось летать на Восток.

– Календарь был ужасным в этом году. Мы летали в Нью-Йорк, играли три матча, летели назад пять часов, плюс два часа разницы. Получалось, теряли семь часов. Играли дома, а потом опять на Восток, во Флориду.

Это все физически выбивало из колеи, никакого восстановления. Мы играли в Аризоне и Вегасе, потом вернулись домой на одну игру, а потом опять улетели, уже в Даллас, а потом в Лос-Анджелес.

Почему-то не могли объединить два выезда. Тупость полная. Раньше человек делал календарь, а сейчас алгоритм. И матчи в 8 часов вечера – смех. К третьему периоду уже засыпаешь.

– Расскажите это игрокам из Хабаровска и Владивостока.

– Ну, это , – сказал защитник « » .