Герсонский о том, как избежать спадов при 68 матчах: «Нужно формировать составы так, чтобы было достаточно игроков для хоккея высокого уровня»

Сергей Герсонский рассказал, как клубам КХЛ избежать спадов при 68 играх в календаре.

«В прошедшем сезоне, который прошел без пауз на Евротур и включил большее количество матчей в регулярном чемпионате, процесс подготовки у многих команд получился скомканным. Провести все игры на высоком уровне команды просто не могли, так как фон утомления создавал определенные проблемы.

Прежде всего речь о повышенном травматизме и, как следствие, низкой конкуренции, на которую к тому же наложилось сокращение количества легионеров в лиге.

Молодежь в большинстве своем оказалась не готова к роли лидеров в командах. Раньше ее подводили к составу постепенно, давали провести несколько матчей одним игрокам, потом давали передышку и ставили других, тем самым шло развитие. Теперь же такие случаи были единичными.

Еще у хоккеистов есть очень серьезное заблуждение – они считают, что чем больше времени проводят на льду, тем больше заработают индивидуальных баллов за результативность и повысят мастерство, а значит, потом смогут получить более выгодный контракт.

На самом же деле, если у тебя нет хорошего и достаточного восстановления, то ты либо показываешь не очень качественную игру, либо и вовсе получаешь травму, что отодвигает от большого количества игровой практики.

Поэтому очень важно, чтобы тренеры набрались достаточного опыта работы на такой длинной дистанции регулярного чемпионата, тогда они смогут грамотно готовить команды, создавать конкуренцию в составе. И тогда у нас будут прогресс и развитие. Но это не так просто, на все нужно время и терпение. Прошлый сезон показал, что далось все совсем непросто – в каждой команде было большое количество травм.

Кстати, обратите внимание на одну из главных причин, почему Кубок Стэнли в НХЛ в этом сезоне выиграл «Вегас». Там не скрывают, что силы сохранялись благодаря большой ротации состава. Вот и ответ, что нужно делать нашим клубам – формировать составы так, чтобы там было достаточное количество игроков, которые могли бы показывать хоккей высокого уровня», — сказал экс-тренер «Авангарда».