«Сан-Хосе» подпишет вратаря Блэквуда на 2 года с кэпхитом 2,5 млн долларов
«Сан-Хосе» подпишет вратаря Маккензи Блэквуда на 2 года с кэпхитом 2,5 млн долларов.
«Шаркс» выменяли вратаря у «Нью-Джерси» на текущей неделе, отдав выбор в 6-м раунде драфта.
В минувшем сезоне НХЛ 26-летний канадец провел за «Девилс» 22 матча, в которых отражал 89,3% бросков при коэффициенте надежности 3,20.
Всего в лиге у него 152 матча. Со статистикой можно ознакомиться здесь.
По прошлому контракту средняя зарплата Блэквуда составляла 2,8 миллиона долларов.
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