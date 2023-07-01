«Сан-Хосе» подпишет вратаря Блэквуда на 2 года с кэпхитом 2,5 млн долларов

Теги Сан-Хосе НХЛ Маккензи Блэквуд Хоккей

«Сан-Хосе» подпишет вратаря Маккензи Блэквуда на 2 года с кэпхитом 2,5 млн долларов.

«Шаркс» выменяли вратаря у «Нью-Джерси» на текущей неделе, отдав выбор в 6-м раунде драфта.

В минувшем сезоне НХЛ 26-летний канадец провел за «Девилс» 22 матча, в которых отражал 89,3% бросков при коэффициенте надежности 3,20. 

Всего в лиге у него 152 матча. Со статистикой можно ознакомиться здесь

По прошлому контракту средняя зарплата Блэквуда составляла 2,8 миллиона долларов. 

1 комментарий

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Док163
Дорого
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