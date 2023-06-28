Генменеджер «Виннипега» о трейдах: «Обмен Дюбуа не будет единственным, наверное. В такое время всегда идет поиск вариантов»

Генменеджер «Виннипега» сказал, что обмен Пьера-Люка Дюбуа в «Лос-Анджелес» не последний.

25-летний форвард подписал 8-летний контракт с « » на 68 миллионов долларов, после чего канадский клуб обменял его в «Кингс».

«Джетс» получили в сделке нападающих , , и выбор во втором раунде драфта НХЛ-2024.

«В такое время всегда идет поиск вариантов. Будет ли обмен Дюбуа единственным? Наверное, нет.

Будет ли следующий трейд одним из широко обсуждаемых ходов? Кто знает? Сейчас все непредсказуемо.

Мы очень рады, что получили нескольких игроков, которые в дальнейшем могут вырасти. Молодые ребята только начинают набирать обороты, а опытный Иафалло – это тот тип игрока, который нам подходит. Он играет усердно, с сердцем и душой.

Мы сделали наш состав более глубоким, а выбор во втором раунде поможет нам в будущем. В минувшем сезоне мы не достигли цели. Наша цель – пройти в плей-офф как можно дальше и в итоге победить.

У нас есть несколько очень хороших игроков, и мы должны пытаться работать на максимум. Я думаю, что этот обмен придает команде другое измерение», – сказал Кевин Чевелдэйофф.

Ранее сообщалось, что клуб готов обменять вратаря Коннора Хеллибака, форвардов Марка Шайфли и Блэйка Уилера.