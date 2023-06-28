Генменеджер «Виннипега» о трейдах: «Обмен Дюбуа не будет единственным, наверное. В такое время всегда идет поиск вариантов»

Теги возможные переходы НХЛ Виннипег Кевин Чевелдэйофф Пьер-Люк Дюбуа Алекс Иафалло Расмус Купари Габриэль Виларди Хоккей

Генменеджер «Виннипега» сказал, что обмен Пьера-Люка Дюбуа в «Лос-Анджелес» не последний.

25-летний форвард подписал 8-летний контракт с «Виннипегом» на 68 миллионов долларов, после чего канадский клуб обменял его в «Кингс».

«Джетс» получили в сделке нападающих Алекса Иафалло, Габриэля Виларди, Расмуса Купари и выбор во втором раунде драфта НХЛ-2024.

«В такое время всегда идет поиск вариантов. Будет ли обмен Дюбуа единственным? Наверное, нет. 

Будет ли следующий трейд одним из широко обсуждаемых ходов? Кто знает? Сейчас все непредсказуемо. 

Мы очень рады, что получили нескольких игроков, которые в дальнейшем могут вырасти. Молодые ребята только начинают набирать обороты, а опытный Иафалло – это тот тип игрока, который нам подходит. Он играет усердно, с сердцем и душой. 

Мы сделали наш состав более глубоким, а выбор во втором раунде поможет нам в будущем. В минувшем сезоне мы не достигли цели. Наша цель – пройти в плей-офф как можно дальше и в итоге победить. 

У нас есть несколько очень хороших игроков, и мы должны пытаться работать на максимум. Я думаю, что этот обмен придает команде другое измерение», – сказал Кевин Чевелдэйофф.

Ранее сообщалось, что клуб готов обменять вратаря Коннора Хеллибака, форвардов Марка Шайфли и Блэйка Уилера. 

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5 комментариев

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Дима33
Чевелдеофф молодец!спору нет ,классно сработал,ободрал ЛА по полной!
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Амфитрион
Аватарка у Кевина прям подстать обмену.
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Машков Александр
Если Чевелдэйофф говорит, что цель победа в плэй-офф, то надо Хеллибака оставлять. Он же получается, что единомышленник, тоже хочет победы в ПО, причём сильно. https://www.sports.ru/hockey/1115254791-konnor-xellibak-vezina-trofi-ne-vxodit-v-spisok-moix-zadach.html
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Машков Александр
Вот кого не мешало бы обменять, точнее сменить, так это тренера Боунесса. Столько ведущих игроков сразу стали ломиться вон из Виннипега, не было такого раньше. Не задалось у Боунесса в Виннипега .Он же был призван в том числе для того, чтобы сплотить команду, моральную обстановку в раздевалке исправить. А Боунесс только хуже сделал в этом плане.
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fassakh
Конечно не единственный трейд нужно шайфеле менять , менять с удержанием или выкупать уиллера, и с хелли нужно что-то решать, с дюбуа все прекрасно получилось надеюсь дальше шебалдуев продолжить в том же духе.
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