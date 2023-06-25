Крикунов о шансах клубов не из России на Кубок Гагарина: «Почему нет? Может выиграть Минск или «Барыс», если финансовые условия выровняются»

Теги Владимир Крикунов Динамо Минск КХЛ Барыс Кубок Гагарина Хоккей

Владимир Крикунов порассуждал о том, когда клуб не из России выиграет Кубок Гагарина.

«А почему нет? Возможно. Думаю, может выиграть минское «Динамо» или казахский «Барыс».

Это реально, если выровняются финансовые условия. Должны совпасть и тренер, и состав. Тогда они смогут», – сказал заслуженный тренер России. 

За 15 лет существования КХЛ только однажды клуб не из России дошел до финала Кубка Гагарина. В 2014 году это удалось пражскому «Льву», уступившему «Металлургу» в решающей серии (3-4). 

В сезоне-2022/23 в Фонбет Чемпионате КХЛ сыграют 3 иностранных клуба. Кроме «Барыса» и минского «Динамо», это китайский «Куньлунь», выступающий в Мытищах.  

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4 комментария

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андрэ
Куньлунь уже химкинский
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Вован Азаров
Крикунов вспомни как извертелась лига, лишь бы Лев не выиграл
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Андрей Шарафутдинов
Минск, похоже, сейчас может все
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Melnikov1968
"А почему нет? Возможно. Думаю, может выиграть минское «Динамо» или казахский «Барыс»." (с) Потому что нет😊
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