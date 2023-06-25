Крикунов о шансах клубов не из России на Кубок Гагарина: «Почему нет? Может выиграть Минск или «Барыс», если финансовые условия выровняются»

Владимир Крикунов порассуждал о том, когда клуб не из России выиграет Кубок Гагарина.

«А почему нет? Возможно. Думаю, может выиграть минское « » или казахский «Барыс».

Это реально, если выровняются финансовые условия. Должны совпасть и тренер, и состав. Тогда они смогут», – сказал заслуженный тренер России.

За 15 лет существования КХЛ только однажды клуб не из России дошел до финала Кубка Гагарина. В 2014 году это удалось пражскому «Льву», уступившему «Металлургу» в решающей серии (3-4).

В сезоне-2022/23 в Фонбет Чемпионате КХЛ сыграют 3 иностранных клуба. Кроме « » и минского «Динамо», это китайский «Куньлунь», выступающий в Мытищах.