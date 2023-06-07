«Нью-Джерси» начнет переговоры с Майером на этой неделе. Клуб хочет подписать долгосрочный контракт

Теги Нью-Джерси НХЛ Том Фицджералд Клод Лемье Тимо Майер Хоккей

«Нью-Джерси» начнет переговоры с форвардом Тимо Майером на этой неделе.

Летом 26-летний швейцарец может стать ограниченно свободным агентом. 

Он перешел в «Нью-Джерси» в феврале в результате обмена из «Сан-Хосе». Кэпхит по текущему контракту – 6 миллионов долларов. 

В 11 матчах за команду в плей-офф Майер набрал 4 (2+2) очка, причем в первых 8 играх не отметился результативными действиями. 

«Мы хотели бы оставить его в команде надолго. Это наша цель. Нам предстоит обсудить это с Клодом Лемье (агентом игрока – прим. Sports.ru). 

Я хочу, чтобы они поняли, что такое Нью-Джерси, что это значит – жить здесь. Я думаю, что Нью-Джерси – это неограненный алмаз. Есть очень много преимуществ», – сказал генменеджер «Девилс» Том Фицджералд.

5 комментариев

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Misson
Эх, не переплатили бы Майеру. писали, что он нацелен на контракт в 9+ млн. Но давать контракт больше, чем своему главному франчайзу - Хьюзу (которого переподписали на 8 млн.* 8 лет) было бы неправильно со всех точек зрения. Плей-офф показал, что Майер совсем не Ткачук (который подписался на 9,5 млн. с Флоридой), так что 7,5 млн. на 6 лет - самое то и для игрока и для клуба.
+4
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+4
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С.Козлодоев
8 считаю край Майеру и 7 Братту
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Roberts
"Я хочу, чтобы они поняли, что такое Нью-Джерси"...А то Клод Лемье не помнит ничего и Бидон с Чертями не выигрывал в 1995 г ещё и Коня в придачу...
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srs
Хотелось бы конечно увидеть в Девилз и третьего Хьюзи(Ванкувер), через некоторое время возможно и Грицюка, а Майера и Хэмилтона неособо. Но
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