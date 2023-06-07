«Нью-Джерси» начнет переговоры с Майером на этой неделе. Клуб хочет подписать долгосрочный контракт
«Нью-Джерси» начнет переговоры с форвардом Тимо Майером на этой неделе.
Летом 26-летний швейцарец может стать ограниченно свободным агентом.
Он перешел в «Нью-Джерси» в феврале в результате обмена из «Сан-Хосе». Кэпхит по текущему контракту – 6 миллионов долларов.
В 11 матчах за команду в плей-офф Майер набрал 4 (2+2) очка, причем в первых 8 играх не отметился результативными действиями.
«Мы хотели бы оставить его в команде надолго. Это наша цель. Нам предстоит обсудить это с Клодом Лемье (агентом игрока – прим. Sports.ru).
Я хочу, чтобы они поняли, что такое Нью-Джерси, что это значит – жить здесь. Я думаю, что Нью-Джерси – это неограненный алмаз. Есть очень много преимуществ», – сказал генменеджер «Девилс» Том Фицджералд.
5 комментариев