«Нью-Джерси» начнет переговоры с Майером на этой неделе. Клуб хочет подписать долгосрочный контракт

«Нью-Джерси» начнет переговоры с форвардом Тимо Майером на этой неделе.

Летом 26-летний швейцарец может стать ограниченно свободным агентом.

Он перешел в « » в феврале в результате обмена из «Сан-Хосе». Кэпхит по текущему контракту – 6 миллионов долларов.

В 11 матчах за команду в плей-офф набрал 4 (2+2) очка, причем в первых 8 играх не отметился результативными действиями.

«Мы хотели бы оставить его в команде надолго. Это наша цель. Нам предстоит обсудить это с (агентом игрока – прим. Sports.ru).

Я хочу, чтобы они поняли, что такое Нью-Джерси, что это значит – жить здесь. Я думаю, что Нью-Джерси – это неограненный алмаз. Есть очень много преимуществ», – сказал генменеджер «Девилс» Том Фицджералд.