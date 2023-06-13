Марло будет введен в Зал славы Сан-Хосе

Теги Сан-Хосе Патрик Марло НХЛ Хоккей

Патрик Марло будет введен в спортивный Зал славы Сан-Хосе.

В мае 2022 года канадский хоккеист объявил о завершении карьеры. 

В апреле 2021 года Марло побил рекорд НХЛ по количеству матчей в регулярных чемпионатах, принадлежавший Горди Хоу. Всего он сыграл 1779 игр и набрал 1197 (566+631) очков в лиге.

Нападающий провел 21 из 23 сезонов в «Сан-Хосе». Марло стал первым хоккеистом в истории «Шаркс», чей номер был выведен из обращения. Патрик выступал под номером 12. 

В НХЛ форвард также играл за «Торонто» и «Питтсбург».

43-летний Марло – двукратный олимпийский чемпион (2010, 2014) и чемпион мира (2003) в составе сборной Канады.

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