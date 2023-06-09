Князев о Сан-Хосе: «Я жил через дорогу от офиса Tesla. В этом году переехал: рядом Apple, Google, Amazon. Думаю, поэтому в городе высокие цены»

Артемий Князев высказался касательно жизни в Сан-Хосе.

– Сан-Хосе – дорогой город?

– Очень. В наших краях – Силиконовая долина, например, у нас в Сан-Хосе расположены главные офисы мировых гигантов, чья деятельность связана с технологиями.

Я, например, жил через дорогу от главного офиса Tesla. В этом году переехал: рядом расположены офисы Apple, Google, Amazon. Думаю, поэтому в городе высокие цены.

– Приходится ли вам себе в чем-то отказывать?

– Не скажу, что отказывать. Я никогда не разбрасывался деньгами, как говорится, налево и направо. Не знаю, какова разница с другими штатами в ценах на продукты, но в плане жилья она очень большая, – сказал защитник системы « » .