«Тампа» продлила контракт с Шоном Дэем на год. Защитник набрал 14 очков в этом сезоне АХЛ после 40 в прошлом

«Тампа» продлила контракт с Шоном Дэем на год.

Новое соглашение с 25-летним игроком является двусторонним.

Зарплата на уровне составит 775 тысяч долларов, в АХЛ – 225 тысяч. Минимальная гарантированная сумма за сезон – 350 тысяч.

Дэй ни разу не сыграл за «Лайтнинг» в сезоне НХЛ. В АХЛ провел 63 матча и набрал 14 (0+14) очков при 41 минуте штрафа.

В прошлом сезоне у игрока, выступавшего в юниорской лиге Онтарио с исключительным статусом (им разрешено дебютировать в 15 лет – прим. Sports.ru), было 40 (8+32) баллов в 69 играх за « ».