«Тампа» продлила контракт с Шоном Дэем на год. Защитник набрал 14 очков в этом сезоне АХЛ после 40 в прошлом

Теги Тампа-Бэй НХЛ АХЛ Сиракьюз Шон Дэй Хоккей

«Тампа» продлила контракт с Шоном Дэем на год.

Новое соглашение с 25-летним игроком является двусторонним. 

Зарплата на уровне НХЛ составит 775 тысяч долларов, в АХЛ – 225 тысяч. Минимальная гарантированная сумма за сезон – 350 тысяч. 

Дэй ни разу не сыграл за «Лайтнинг» в сезоне НХЛ. В АХЛ провел 63 матча и набрал 14 (0+14) очков при 41 минуте штрафа. 

В прошлом сезоне у игрока, выступавшего в юниорской лиге Онтарио с исключительным статусом (им разрешено дебютировать в 15 лет – прим. Sports.ru), было 40 (8+32) баллов в 69 играх за «Сиракьюз». 

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