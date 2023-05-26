Фредерик Андерсен: «Мой приоритет – вернуться в «Каролину». Верю в эту группу. Мы можем сделать что-то особенное в следующем году»
Фредерик Андерсен сообщил, что хочет продолжить играть за «Каролину».
Срок соглашения голкипера рассчитан до конца сезона-2022/23, он может стать неограниченно свободным агентом.
«Мой приоритет – вернуться сюда.
Я определенно верю в эту группу. Мы можем сделать что-то особенное в следующем году» – сказал вратарь «Каролины» Андерсен.
25 мая «Каролина» уступила «Пантерс» (4:3 в четвертом матче, 4-0 в серии) в финале Востока.
Безумно жаль Рода Бринд’Амора. Он вложил в эту «Каролину» всего себя, но этого оказалось мало
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