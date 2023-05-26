Фредерик Андерсен: «Мой приоритет – вернуться в «Каролину». Верю в эту группу. Мы можем сделать что-то особенное в следующем году»

Теги Каролина НХЛ Фредерик Андерсен Хоккей

Фредерик Андерсен сообщил, что хочет продолжить играть за «Каролину».

Срок соглашения голкипера рассчитан до конца сезона-2022/23, он может стать неограниченно свободным агентом.

«Мой приоритет – вернуться сюда.

Я определенно верю в эту группу. Мы можем сделать что-то особенное в следующем году» – сказал вратарь «Каролины» Андерсен.

25 мая «Каролина» уступила «Пантерс» (4:3 в четвертом матче, 4-0 в серии) в финале Востока.

Безумно жаль Рода Бринд’Амора. Он вложил в эту «Каролину» всего себя, но этого оказалось мало

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Maxim Shumov
К сожалению - Ураганам не выиграть чашку с их достаточно однотипной игрой. Можно пройти каких-нибудь Айлов, но - после первого раунда, сложность будет расти в геометрической прогрессии.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий