Фредерик Андерсен: «Мой приоритет – вернуться в «Каролину». Верю в эту группу. Мы можем сделать что-то особенное в следующем году»

Фредерик Андерсен сообщил, что хочет продолжить играть за «Каролину».

Срок соглашения голкипера рассчитан до конца сезона-2022/23, он может стать неограниченно свободным агентом.

«Мой приоритет – вернуться сюда.

Я определенно верю в эту группу. Мы можем сделать что-то особенное в следующем году» – сказал вратарь «Каролины» .

25 мая « » уступила «Пантерс» (4:3 в четвертом матче, 4-0 в серии) в финале Востока.

Безумно жаль Рода Бринд’Амора. Он вложил в эту «Каролину» всего себя, но этого оказалось мало