«Металлург» подписал форварда сборной Казахстана Мухаметова. У него 3 шайбы в 7 играх на ЧМ-2023

«Металлург» подписал форварда сборной Казахстана Максима Мухаметова.

Соглашение с 24-летним форвардом рассчитано на один сезон.

В минувшем сезоне Мухаметов выступал за « » в чемпионате и набрал 39 (19+20) очков в 37 играх. В победном плей-офф набрал 20 (8+12) очков в 17 играх.

Также игрок выступил на ЧМ по хоккею 2023 в составе сборной Казахстана. В 7 играх турнира у него 3 заброшенные шайбы.