«Металлург» подписал форварда сборной Казахстана Мухаметова. У него 3 шайбы в 7 играх на ЧМ-2023

Теги Металлург Мг переходы Сборная Казахстана по хоккею КХЛ чемпионат Казахстана Номад Максим Мухаметов Хоккей

«Металлург» подписал форварда сборной Казахстана Максима Мухаметова.

Соглашение с 24-летним форвардом рассчитано на один сезон. 

В минувшем сезоне Мухаметов выступал за «Номад» в чемпионате Казахстана и набрал 39 (19+20) очков в 37 играх. В победном плей-офф набрал 20 (8+12) очков в 17 играх. 

Также игрок выступил на ЧМ по хоккею 2023 в составе сборной Казахстана. В 7 играх турнира у него 3 заброшенные шайбы. 

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ерлан Салгарин
Удачи Максиму в Магнитке, все равно наши Иванишев и Скабелка не дадут ему играть в Барысе, второсортных легов наберут, не удивлюсь если Шутова ещё подпишут они, дорогого Паскуале опять подписали, а наших задвинут, Паскуале и так нас кинул, за рублём погнался. Будут Бабаевский деревяшки за откат играть, Гурков, Максимов,
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий