Провал референдума по новой арене «Аризоны» повлиял на решение 3-го номера драфта НХЛ-2022 Кули остаться в NCAA

Логан Кули решил остаться в NCAA из-за провала референдума по новой арене «Аризоны».

«Койотис» выбрали 19-летнего нападающего на драфте НХЛ-2022 под общим 3-м номером.

« сказал, что результат голосования в Темпе повлиял на его решение. Он склонялся к тому, чтобы начать карьеру в профессиональном хоккее, если голосование завершится в пользу «Койотис».

При этом возвращение в университет Миннесоты тоже было одним из вариантов», – сообщил журналист PHNX Sports Крэйг Морган.

В минувшем сезоне Кули выступал за университет Миннесоты, с которым дошел до финала национального чемпионата.

Он стал вторым бомбардиром с 60 (22+38) очками в 39 играх.

Также выиграл бронзовую медаль МЧМ-2023 в составе сборной США, набрав 14 (7+7) очков в 7 играх турнира.

Ожидается, что в следующем сезоне «Аризона» продолжит выступать на 5-тысячной арене, принадлежащей университету Аризоны.

Команда университета Миннесоты выступает на арене, вместимость которой составляет 10 тысяч зрителей.