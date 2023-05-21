Провал референдума по новой арене «Аризоны» повлиял на решение 3-го номера драфта НХЛ-2022 Кули остаться в NCAA

Теги Аризона НХЛ NCAA Логан Кули Хоккей

Логан Кули решил остаться в NCAA из-за провала референдума по новой арене «Аризоны».

«Койотис» выбрали 19-летнего нападающего на драфте НХЛ-2022 под общим 3-м номером. 

«Кули сказал, что результат голосования в Темпе повлиял на его решение. Он склонялся к тому, чтобы начать карьеру в профессиональном хоккее, если голосование завершится в пользу «Койотис».

При этом возвращение в университет Миннесоты тоже было одним из вариантов», – сообщил журналист PHNX Sports Крэйг Морган. 

В минувшем сезоне Кули выступал за университет Миннесоты, с которым дошел до финала национального чемпионата. 

Он стал вторым бомбардиром NCAA с 60 (22+38) очками в 39 играх.

Также выиграл бронзовую медаль МЧМ-2023 в составе сборной США, набрав 14 (7+7) очков в 7 играх турнира. 

Ожидается, что в следующем сезоне «Аризона» продолжит выступать на 5-тысячной арене, принадлежащей университету Аризоны.

Команда университета Миннесоты выступает на арене, вместимость которой составляет 10 тысяч зрителей. 

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10 комментариев

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NACfoRekcuF
-Кули вы?! - сказал Кули
+11
0
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progexpNN
Это и так было понятно. Провал референдума не только невозможность построить новую арену. Это решение вообще ставит под вопрос будущее команды NHL в Аризоне. Когда будущее команды проясниться, тогда Кули и подпишет контракт.
+5
0
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Семён Жуйло
Ответ NACfoRekcuF
-Кули вы?! - сказал Кули
- А, кули? - ответили ему.
+5
0
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Антон Никитин
Так и потеряют крутого пацана
+4
-1
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Александр Балабанов
Ответ Павел Зарубин
А почему вообще франшиза переехала из Финикса в Темпе и почему нельзя переехать обратно?
Конструкция арены в Финиксе неудачная для хоккея. С Глендэйлом разругались.
+3
0
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Павел Зарубин
А почему вообще франшиза переехала из Финикса в Темпе и почему нельзя переехать обратно?
+2
0
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progexpNN
Ответ Елочка мне нравится
в Хартфорд переехали бы уже
Тогда Детройту придется переезжать в Западную конференцию. А оно ему (Детройту) надо?
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Александр Балабанов
Ответ Елочка мне нравится
в Хартфорд переехали бы уже
Чтобы и там маяться с ареной? Новой нет и не предвидится, да и старую чинить надо. Это обычный популизм местного политика.
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Елочка мне нравится
в Хартфорд переехали бы уже
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