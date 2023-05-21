Провал референдума по новой арене «Аризоны» повлиял на решение 3-го номера драфта НХЛ-2022 Кули остаться в NCAA
Логан Кули решил остаться в NCAA из-за провала референдума по новой арене «Аризоны».
«Койотис» выбрали 19-летнего нападающего на драфте НХЛ-2022 под общим 3-м номером.
«Кули сказал, что результат голосования в Темпе повлиял на его решение. Он склонялся к тому, чтобы начать карьеру в профессиональном хоккее, если голосование завершится в пользу «Койотис».
При этом возвращение в университет Миннесоты тоже было одним из вариантов», – сообщил журналист PHNX Sports Крэйг Морган.
В минувшем сезоне Кули выступал за университет Миннесоты, с которым дошел до финала национального чемпионата.
Он стал вторым бомбардиром NCAA с 60 (22+38) очками в 39 играх.
Также выиграл бронзовую медаль МЧМ-2023 в составе сборной США, набрав 14 (7+7) очков в 7 играх турнира.
Ожидается, что в следующем сезоне «Аризона» продолжит выступать на 5-тысячной арене, принадлежащей университету Аризоны.
Команда университета Миннесоты выступает на арене, вместимость которой составляет 10 тысяч зрителей.
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