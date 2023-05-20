Проспект «Аризоны» Кули проведет следующий сезон в NCAA. Форвард был выбран клубом под 3-м номером на драфте-2022

3-й номер драфта НХЛ-2022 Логан Кули проведет следующий сезон в NCAA.

Права на 19-летнего нападающего в принадлежат «Аризоне», выбравшей его на драфте.

В минувшем сезоне выступал за университет Миннесоты, с которым дошел до финала национального чемпионата.

Он стал вторым бомбардиром с 60 (22+38) очками в 39 играх.

Также выиграл бронзовую медаль МЧМ-2023 в составе сборной США, набрав 14 (7+7) очков в 7 играх турнира.