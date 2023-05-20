Проспект «Аризоны» Кули проведет следующий сезон в NCAA. Форвард был выбран клубом под 3-м номером на драфте-2022

Теги Аризона НХЛ NCAA Логан Кули Хоккей

3-й номер драфта НХЛ-2022 Логан Кули проведет следующий сезон в NCAA.

Права на 19-летнего нападающего в НХЛ принадлежат «Аризоне», выбравшей его на драфте.

В минувшем сезоне Кули выступал за университет Миннесоты, с которым дошел до финала национального чемпионата. 

Он стал вторым бомбардиром NCAA с 60 (22+38) очками в 39 играх.

Также выиграл бронзовую медаль МЧМ-2023 в составе сборной США, набрав 14 (7+7) очков в 7 играх турнира. 

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19 комментариев

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Misson
Ответ Антон Никитин
Это насколько нужно не хотеть в Аризону, чтоб предпочесть игре в лучшей лиге мира, прозябание в студентов, которых давно перерос
Есть такое понятие как "готов играть в НХЛ". Другой проспект Аризоны Гюнтер этот сезон доигрывал в WHL, но он уже достаточно обтесался и в молодежных и младших лигах, осенью ждите в основе Аризоны. Так же будет и с Кули. У Аризоны полно проспектов - только в минувшем сезоне у целых 16 проспектов играли в разных студенческих и прочих лигах. И дело совсем не том, что "не хотят играть в Аризоне", а в степени их мастерства и готовности к взрослому хоккею. У Аризоны сейчас очень много перспективной молодежи, еще и на этом драфте у них будет два выбора (6-й и 12-й), под которыми они возьмут еще 2 талантливых парня - прогнозирую, что под 6 пиком они возьмут нападающего, скорее всего крайнего (может даже Мичкова заберут?), а 12 пиком защитника (Рейнбахера, Сандина-Пеллику...). Вот увидите, через 3 года у них будет очень приличный молодой состав, как сейчас у Баффало или Нью-Джерси. Количество таланта при хорошем менеджменте и программе развития рано или поздно перейдет в качество.
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Михаил Опякин
Кули не улей, меду не даст
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Диандерталец
Ответ Misson
Есть такое понятие как "готов играть в НХЛ". Другой проспект Аризоны Гюнтер этот сезон доигрывал в WHL, но он уже достаточно обтесался и в молодежных и младших лигах, осенью ждите в основе Аризоны. Так же будет и с Кули. У Аризоны полно проспектов - только в минувшем сезоне у целых 16 проспектов играли в разных студенческих и прочих лигах. И дело совсем не том, что "не хотят играть в Аризоне", а в степени их мастерства и готовности к взрослому хоккею. У Аризоны сейчас очень много перспективной молодежи, еще и на этом драфте у них будет два выбора (6-й и 12-й), под которыми они возьмут еще 2 талантливых парня - прогнозирую, что под 6 пиком они возьмут нападающего, скорее всего крайнего (может даже Мичкова заберут?), а 12 пиком защитника (Рейнбахера, Сандина-Пеллику...). Вот увидите, через 3 года у них будет очень приличный молодой состав, как сейчас у Баффало или Нью-Джерси. Количество таланта при хорошем менеджменте и программе развития рано или поздно перейдет в качество.
Да обменяют они этих проспектов на какой-нибудь пончик или вообще мёртвую душу, чтобы попасть в кепку зарплат. И так будет, пока не появится у них извращенец-меценат или не переедут из Аризоны
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progexpNN
Ответ Maxim Shumov
Странно. Ему уже 20 лет будет, в NCAA и на МЧМ отлично выступил, зачем оставаться еще на год? Еще странно, почему Аризона до сих пор не провела гениальный трейд в своем стиле, обменяв Кули на какой-нибудь пик 3-го раунда?
А какой смысл Кули играть на арене Аризонского университета, если он может играть на арене университета Миннесоты? Плюс, вообще неизвестно, что будет с Аризоной после облома с новой ареной.
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Антон Никитин
Это насколько нужно не хотеть в Аризону, чтоб предпочесть игре в лучшей лиге мира, прозябание в студентов, которых давно перерос
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Why always me?!
Ответ Ваня Колобов
Антон Никитин, состоящий в тренерском штабе комментаторов Sports.ru, говорит, что Кули готов к НХЛ. Возможно он также является главой скаутской службы. Поэтому с авторитетным мнением нужно считаться - Кули должен играть в следующем сезоне в НХЛ и точка! Кстати Никита Кучеров, после переезда за океан, первый сезон провел в НХЛ. Тоже наверное не хотел за Тампу играть.
При чём здесь Кучеров когда речь идёт о студенте? Он ни в каком институте американском не числился
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Антон Никитин
Ответ Ваня Колобов
Антон Никитин, состоящий в тренерском штабе комментаторов Sports.ru, говорит, что Кули готов к НХЛ. Возможно он также является главой скаутской службы. Поэтому с авторитетным мнением нужно считаться - Кули должен играть в следующем сезоне в НХЛ и точка! Кстати Никита Кучеров, после переезда за океан, первый сезон провел в НХЛ. Тоже наверное не хотел за Тампу играть.
Тут не надо быть главой скаутской службы. Паренёк накидал 60 очей за сезон. Люди с 30 очками в НХЛ переходили и норм играли. Я даже навскидку не скажу, кто до Кули с такой статистикой оставался играть в НСАА на следующий год
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Why always me?!
Ответ Антон Никитин
Это насколько нужно не хотеть в Аризону, чтоб предпочесть игре в лучшей лиге мира, прозябание в студентов, которых давно перерос
Может парень диплом хочет получить. И потом уже только в НХЛ поиграть.
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Антон Никитин
Ответ Misson
Есть такое понятие как "готов играть в НХЛ". Другой проспект Аризоны Гюнтер этот сезон доигрывал в WHL, но он уже достаточно обтесался и в молодежных и младших лигах, осенью ждите в основе Аризоны. Так же будет и с Кули. У Аризоны полно проспектов - только в минувшем сезоне у целых 16 проспектов играли в разных студенческих и прочих лигах. И дело совсем не том, что "не хотят играть в Аризоне", а в степени их мастерства и готовности к взрослому хоккею. У Аризоны сейчас очень много перспективной молодежи, еще и на этом драфте у них будет два выбора (6-й и 12-й), под которыми они возьмут еще 2 талантливых парня - прогнозирую, что под 6 пиком они возьмут нападающего, скорее всего крайнего (может даже Мичкова заберут?), а 12 пиком защитника (Рейнбахера, Сандина-Пеллику...). Вот увидите, через 3 года у них будет очень приличный молодой состав, как сейчас у Баффало или Нью-Джерси. Количество таланта при хорошем менеджменте и программе развития рано или поздно перейдет в качество.
Так Кули давно готов играть в НХЛ. Он уже в этом сезоне в НСАА выглядел, как гопник среди ботанов. В следующем сезоне не удивлюсь, если вообще сотку выбьет. Ему смысла нет там киснуть
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Дмитрий Фещенко
В лиге ему конечно этой делать нечего. Но лучше в универе отучиться, чем играть за Аризону. И тут на заметку тем, кто вечно указывает на то, что игрока не возьмут, так как он не сможет играть сразу в НХЛ. И так многие не могут сразу, вот Кули тоже уже на 2 года задерживается, а там 2-3 уже и не такая большая разница это раз, а два на игрока из Европы права бы остались, а на Кули могут и сгореть.
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Дмитрий Фещенко
Ответ Ваня Колобов
Антон Никитин, состоящий в тренерском штабе комментаторов Sports.ru, говорит, что Кули готов к НХЛ. Возможно он также является главой скаутской службы. Поэтому с авторитетным мнением нужно считаться - Кули должен играть в следующем сезоне в НХЛ и точка! Кстати Никита Кучеров, после переезда за океан, первый сезон провел в НХЛ. Тоже наверное не хотел за Тампу играть.
Что? Не знаюк кто такой Никитин, но кому там что должен Кули, если он хочет иначе? И при чем тут Кучеров? Он среду студентов не играл и сразу после переезда за океан играл в юниорской лиге Квебека и сразу после переезда его не звали в состав Тампы.
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Дмитрий Фещенко
Ответ Misson
Есть такое понятие как "готов играть в НХЛ". Другой проспект Аризоны Гюнтер этот сезон доигрывал в WHL, но он уже достаточно обтесался и в молодежных и младших лигах, осенью ждите в основе Аризоны. Так же будет и с Кули. У Аризоны полно проспектов - только в минувшем сезоне у целых 16 проспектов играли в разных студенческих и прочих лигах. И дело совсем не том, что "не хотят играть в Аризоне", а в степени их мастерства и готовности к взрослому хоккею. У Аризоны сейчас очень много перспективной молодежи, еще и на этом драфте у них будет два выбора (6-й и 12-й), под которыми они возьмут еще 2 талантливых парня - прогнозирую, что под 6 пиком они возьмут нападающего, скорее всего крайнего (может даже Мичкова заберут?), а 12 пиком защитника (Рейнбахера, Сандина-Пеллику...). Вот увидите, через 3 года у них будет очень приличный молодой состав, как сейчас у Баффало или Нью-Джерси. Количество таланта при хорошем менеджменте и программе развития рано или поздно перейдет в качество.
Они годами берут молодежь и много лет говорят про их будущий приличный состав, там уже должны были создать крепкий вокруг Строум, Перлини, Доми и Чикрана, но что-то пошло не так. Что-то получается только у Келлера.

Нет в системе клуба другого близкого по потенциалу игрока за исключением Келлера. Молодежь есть, но Логан в ней особняком поэтому ничего бы ему не помешало играть в основе.

Между Гюнтером и Кули есть разительные отличая. Дилан играет в WHL и он подписан Аризоной, а Логан студент и контракта нет.
Если его Аризона за следующие три года не уламает, то он станет НСА и будет счастлив, у Гюнтера такой возможности нет. Сделает так Логан или нет это другой вопрос, но игравший за универ той же Соты Уилер так именно Аризону уже обламывал, но менеджмент вывод не сделал.
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Misson
Ответ Антон Никитин
Так Кули давно готов играть в НХЛ. Он уже в этом сезоне в НСАА выглядел, как гопник среди ботанов. В следующем сезоне не удивлюсь, если вообще сотку выбьет. Ему смысла нет там киснуть
Не все спешат сразу вводить в состав молодых проспектов. Сан-Хосе например тоже в перестройке находятся, но они своему проспекту Эклунду дали всего 8 игр провести в НХЛ, да и то ближе к марту только, когда все лидеры повылетали с травмами или как майер были обменяны. У Детройта много проспектов, они тоже не торопятся их вводить сразу в сезон. Каспер, Юхансон у них еще далеки от основы. Эдвинсон начинал сезон в фарме, к основе его только ближе к марту подтянули. Таких примеров куча. Миннесота Росси не спешит вводить в состав, хотя там у него что-то со здоровьем было. И т.д.
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Misson
Ответ Дмитрий Фещенко
Они годами берут молодежь и много лет говорят про их будущий приличный состав, там уже должны были создать крепкий вокруг Строум, Перлини, Доми и Чикрана, но что-то пошло не так. Что-то получается только у Келлера. Нет в системе клуба другого близкого по потенциалу игрока за исключением Келлера. Молодежь есть, но Логан в ней особняком поэтому ничего бы ему не помешало играть в основе. Между Гюнтером и Кули есть разительные отличая. Дилан играет в WHL и он подписан Аризоной, а Логан студент и контракта нет. Если его Аризона за следующие три года не уламает, то он станет НСА и будет счастлив, у Гюнтера такой возможности нет. Сделает так Логан или нет это другой вопрос, но игравший за универ той же Соты Уилер так именно Аризону уже обламывал, но менеджмент вывод не сделал.
Армстронг с осени 2020 года генменеджер у "койотов", при нем вроде грубых промашек пока нет. Кто хотел уйти (Экман-Ларссон, Чикран, Гостисбер), они их с выгодой обменяли. Молодежь они не отдают, развивают, постепенно вводят в состав (Хейтон, Мозер, Маччели, Макбейн, Просветов). В новом сезоне и Гюнтер закрепится, а там и очередь Гики и Кули придет. У Аризоны уже есть очень перспективная центральная ось (Келлер-Гюнтер-Кули), теперь они будут брать крайних нападающих, защитников, развивать и постепенно заполнять ростер своей молодежью. Поэтому есть все основания ожидать, что уже через 3 года Аризона будет обладать составом, способным бороться за плей-офф на Западе. Но у них сейчас главная проблема с локацией, им надо определиться где их франшиза пустит корни. Их в Канзас-сити зовут, и в Солт-Лейк-сити, и в Коннектикут в Хартфорд зовут. Все три варианта интересные.
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Антон Никитин
Ответ Misson
Не все спешат сразу вводить в состав молодых проспектов. Сан-Хосе например тоже в перестройке находятся, но они своему проспекту Эклунду дали всего 8 игр провести в НХЛ, да и то ближе к марту только, когда все лидеры повылетали с травмами или как майер были обменяны. У Детройта много проспектов, они тоже не торопятся их вводить сразу в сезон. Каспер, Юхансон у них еще далеки от основы. Эдвинсон начинал сезон в фарме, к основе его только ближе к марту подтянули. Таких примеров куча. Миннесота Росси не спешит вводить в состав, хотя там у него что-то со здоровьем было. И т.д.
Тут другая ситуация. Не Аризона решила оставить его в студентах, а он сам лично. Да и Росси, кстати, давали в этом сезоне кучу шансов. Его ещё как торопились втиснуть в состав, но он пока не может
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Misson
Ответ Антон Никитин
Тут другая ситуация. Не Аризона решила оставить его в студентах, а он сам лично. Да и Росси, кстати, давали в этом сезоне кучу шансов. Его ещё как торопились втиснуть в состав, но он пока не может
Гюнтер подъедет и дела у "койтов" пойдут лучше. Тогда и бунтари захотят играть в НХЛ, а не ждать 3-4 года пока ОСА станут и получать квалифай.
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Дмитрий Фещенко
Ответ Misson
Армстронг с осени 2020 года генменеджер у "койотов", при нем вроде грубых промашек пока нет. Кто хотел уйти (Экман-Ларссон, Чикран, Гостисбер), они их с выгодой обменяли. Молодежь они не отдают, развивают, постепенно вводят в состав (Хейтон, Мозер, Маччели, Макбейн, Просветов). В новом сезоне и Гюнтер закрепится, а там и очередь Гики и Кули придет. У Аризоны уже есть очень перспективная центральная ось (Келлер-Гюнтер-Кули), теперь они будут брать крайних нападающих, защитников, развивать и постепенно заполнять ростер своей молодежью. Поэтому есть все основания ожидать, что уже через 3 года Аризона будет обладать составом, способным бороться за плей-офф на Западе. Но у них сейчас главная проблема с локацией, им надо определиться где их франшиза пустит корни. Их в Канзас-сити зовут, и в Солт-Лейк-сити, и в Коннектикут в Хартфорд зовут. Все три варианта интересные.
Там говорили и при Чайке, что вот талантливая команда подбирается и тот же Макс Доми по началу совсем не казался промашкой.
Путь от набора талантливых проспектов до постоянного места в плей-офф очень долгий и не всегда успешный.
А тут у команды еще и фон нелучший.
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Maxim Shumov
Странно. Ему уже 20 лет будет, в NCAA и на МЧМ отлично выступил, зачем оставаться еще на год?
Еще странно, почему Аризона до сих пор не провела гениальный трейд в своем стиле, обменяв Кули на какой-нибудь пик 3-го раунда?
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