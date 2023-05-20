Проспект «Аризоны» Кули проведет следующий сезон в NCAA. Форвард был выбран клубом под 3-м номером на драфте-2022
3-й номер драфта НХЛ-2022 Логан Кули проведет следующий сезон в NCAA.
Права на 19-летнего нападающего в НХЛ принадлежат «Аризоне», выбравшей его на драфте.
В минувшем сезоне Кули выступал за университет Миннесоты, с которым дошел до финала национального чемпионата.
Он стал вторым бомбардиром NCAA с 60 (22+38) очками в 39 играх.
Также выиграл бронзовую медаль МЧМ-2023 в составе сборной США, набрав 14 (7+7) очков в 7 играх турнира.
Нет в системе клуба другого близкого по потенциалу игрока за исключением Келлера. Молодежь есть, но Логан в ней особняком поэтому ничего бы ему не помешало играть в основе.
Между Гюнтером и Кули есть разительные отличая. Дилан играет в WHL и он подписан Аризоной, а Логан студент и контракта нет.
Если его Аризона за следующие три года не уламает, то он станет НСА и будет счастлив, у Гюнтера такой возможности нет. Сделает так Логан или нет это другой вопрос, но игравший за универ той же Соты Уилер так именно Аризону уже обламывал, но менеджмент вывод не сделал.
Путь от набора талантливых проспектов до постоянного места в плей-офф очень долгий и не всегда успешный.
А тут у команды еще и фон нелучший.
Еще странно, почему Аризона до сих пор не провела гениальный трейд в своем стиле, обменяв Кули на какой-нибудь пик 3-го раунда?