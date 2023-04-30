Где смотреть Сборная Швеции – Сборная США, во сколько прямая трансляция матча, Чемпионат мира 23 мая

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Во вторник, 23 мая, сыграют сборная Швеции и сборная США в группе А Чемпионата Мира по хоккею.

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  • Игра пройдет на стадионе «Нокиа Арена» в Тампере.
  • Встречу будет в прямом эфире показывать канал Матч ТВ.
  • Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Во сколько играют сборная Швеции – сборная США

  • Начало матча запланировано на 16:20 по московскому времени.

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