Зайдер, Кагун, Штурм, Петерка – в составе сборной Германии на ЧМ-2023

Теги Баффало Детройт Сан-Хосе НХЛ чемпионат Швейцарии Берн Сборная Германии по хоккею АХЛ чемпионат Германии Кельн Манитоба Дюссельдорф Айсбэрен Ингольштадт Вольфсбург ЧМ-2023 (первый дивизион) Мориц Мюллер Провиденс Аугсбургер Пантер Штраубинг Мюнхен Марцель Небельс Джастин Шульц Доминик Кагун Фредерик Тиффельс Паркер Туоми Фабио Вагнер Йонас Мюллер Кай Виссманн Нико Штурм Мануэль Видерер Матиас Нидербергер Дастин Штральмайер Мориц Зайдер Леон Хюттль Джон-Джейсон Петерка Максимильян Шубер Леон Гаванке Максимилиан Кастнер Даниэль Фишбух Александер Эль Самуэль Сорамис Максимилиан Францреб Войтек Стаховяк Филип Варейчка Хоккей

Сборная Германии объявила состав на чемпионат мира по хоккею 2023 года.

Вратари: Максимилиан Францреб («Фиштаун»), Матиас Нидербергер («Ред Булл Мюнхен»), Дастин Штральмайер («Вольфсбург»).

Защитники: Леон Гаванке («Манитоба»), Леон Хюттль («Ингольштадт»), Йонас Мюллер («Айсбэрен»), Мориц Мюллер («Кельн»), Мориц ЗайдерДетройт»), Максимильян Шубер («Ред Булл Мюнхен»), Фабио Вагнер («Ингольштадт»), Кай Виссманн («Провиденс»).

Нападающие: Александер Эль («Дюссельдорф»), Даниэль Фишбух («Дюссельдорф»), Доминик Кагун («Берн»), Максимилиан Кастнер («Ред Булл Мюнхен»), Марцель Небельс («Айсбэрен»), Джон-Джейсон Петерка («Баффало»), Джастин Шульц («Ред Булл Мюнхен»), Самуэль Сорамис («Аугсбургер»), Войтек Стаховяк («Ингольштадт»), Нико Штурм («Сан-Хосе»), Фредерик Тиффельс («Ред Булл Мюнхен»), Паркер Туоми («Штраубинг»), Филип Варейчка («Ред Булл Мюнхен»), Мануэль Видерер («Айсбэрен»).

ЧМ-2023 пройдет в Финляндии и Латвии. В группу А с Германией попали Швеция, Финляндия, США, Дания, Австрия, Венгрия, Франция.

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5 комментариев

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curdboy
а чё, Грубауэра и Драйзайтля не хотите дождаться?)
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БУРЧАЛКИН
А где Штюцле?
+1
0
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Фёдор Кузнецов
Ответ curdboy
а чё, Грубауэра и Драйзайтля не хотите дождаться?)
Их же нельзя пока вызвать, могут дозаявить
+1
0
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Cube Litening C:68X
За немцау!!😁
0
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Рик Нэш
Ответ БУРЧАЛКИН
А где Штюцле?
травма
0
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