Зайдер, Кагун, Штурм, Петерка – в составе сборной Германии на ЧМ-2023

Сборная Германии объявила состав на чемпионат мира по хоккею 2023 года.

Вратари: Максимилиан Францреб («Фиштаун»), Матиас Нидербергер («Ред Булл Мюнхен»), Дастин Штральмайер (« »).

Защитники: Леон Гаванке (« »), Леон Хюттль («Ингольштадт»), Йонас Мюллер («Айсбэрен»), Мориц Мюллер (« »), (« »), Максимильян Шубер («Ред Булл Мюнхен»), Фабио Вагнер («Ингольштадт»), Кай Виссманн («Провиденс»).

Нападающие: Александер Эль («Дюссельдорф»), Даниэль Фишбух («Дюссельдорф»), Доминик Кагун («Берн»), Максимилиан Кастнер («Ред Булл Мюнхен»), Марцель Небельс («Айсбэрен»), Джон-Джейсон Петерка («Баффало»), Джастин Шульц («Ред Булл Мюнхен»), Самуэль Сорамис («Аугсбургер»), Войтек Стаховяк («Ингольштадт»), Нико Штурм («Сан-Хосе»), Фредерик Тиффельс («Ред Булл Мюнхен»), Паркер Туоми («Штраубинг»), Филип Варейчка («Ред Булл Мюнхен»), Мануэль Видерер («Айсбэрен»).

ЧМ-2023 пройдет в Финляндии и Латвии. В группу А с Германией попали Швеция, Финляндия, США, Дания, Австрия, Венгрия, Франция.